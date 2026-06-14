海地黑幫綁架「國防部高官」　妻女也被擄！恐有內鬼接應

▲ 太子港大部分區域被黑幫控制，圖為海地警方。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地幫派暴力猖獗，海地國防部內閣主任、警察總督察博亞德（James Boyard）驚傳遭武裝人員綁架，為該國近年來遭綁的最高層級政府官員，被擄走的還有妻子和持美國公民身分的6歲幼女，據稱犯嫌已提出贖金要求。海地當局對此則尚未表態。

綜合《美聯社》等外媒，此案發生於11日，地點位於首都太子港相對安全的布爾東（Bourdon）住宅區，警方稱黑幫「Ti Bwa」頭目、外號「Chrisla」的謝里（Christ-Roi Chéry）被指為幕後主謀。該幫派長期透過設置非法收費站等手段勒索民眾，此前已被歐盟制裁。

博亞德是海地備受尊崇的安全專家，擔任海地國立大學教授，著有2本書籍，更是國防部長安德烈索爾（Mario Andrésol）的幕僚長，近年來積極投入軍隊重建與警察改革評估工作。

國際危機組織分析師達林（Diego Da Rin）指出，以博亞德的層級而言，維安規格絕非普通，此次綁架極有可能經過精心策劃，甚至不排除有內部人員接應。

太子港目前約70%地區落入強大幫派聯盟「Viv Ansanm」掌控，該聯盟去年5月被美國列為外國恐怖組織。達林也警告，越來越常有幫派在過去被視為安全的區域動手，甚至偽裝成警察攔截民眾。

聯合國數據顯示，自去年12月至今年2月間，海地至少267人遭到綁架；去年一整年綁架案達1,268件，儘管相較前一年的2058件已大幅減少約40%，但情勢依然嚴峻。自2022年以來，已有逾1.6萬人在暴力衝突中喪生，近150萬人被迫逃離家園。