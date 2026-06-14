今年恐是史上最強聖嬰？　回顧150年前浩劫「奪走5000萬人命」

▲聖嬰現象可能導致氣候異常。圖為羅馬熱浪。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

根據預測，今年可能出現史上最強聖嬰現象（El Niño），讓許多人擔心重演1877年的悲劇。將近150年前，那場氣候異常引發全球大飢荒，奪走逾5000萬條人命，若換算至今日人口規模，死亡人數恐高達2.5億。

聖嬰現象是太平洋東部與中部海水溫度升高的現象，每隔幾年就會發生一次。而根據預測，今年海水溫度預計比平均高出3°C，創下歷史紀錄。

《華盛頓郵報》指出，迄今最嚴重的聖嬰現象發生在1877至1878年間，被研究人員形容為「人類史上最慘烈的環境災難」。氣候異常與乾旱加劇全球飢荒，在印度、中國、巴西等地造成超過5000萬人死亡，相當於當時全球人口的3至4%，若換算成今日人口規模高達2.5億人。

▲專家示警聖嬰現象帶來的影響。圖為緬甸洪災226死。（資料照／達志影像／美聯社）



華盛頓州立大學副教授辛格（Deepti Singh）指出，乾旱不一定會導致飢荒，但1870年代的殖民統治破壞了當地社區原有的氣候調適機制，「類似1870年代那種持續多年的同步乾旱，今天仍可能重演，而且現在我們的大氣與海洋溫度已比當年高出許多，意味著極端氣候可能更加劇烈。」

不過，當年人類並不清楚聖嬰現象是什麼，也無法預測何時到來。人類對聖嬰現象的了解在1982至1983年的超級聖嬰現象中有了飛躍性的進步，哥倫比亞大學1986年率先提出聖嬰預測模型，如今各國也在太平洋廣設觀測浮標，即時監測風速、氣溫、海水鹽度等數據，提供即時資料的儀器已超過4000個。

報導指出，1877至1878年超級聖嬰現象的嚴重損失不太可能重演，因為當年加劇衝擊的社會、政治與經濟因素都已不復存在。不過，如此極端的氣候事件仍可能嚴重影響食物安全，尤其在長期遭受惡劣天氣影響的脆弱地區，並且透過社會經濟系統的連鎖反應，進一步引發全球性問題。