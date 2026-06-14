以色列不服！官員稱美伊協議「危害安全利益」　防長宣示絕不撤兵

▲以色列國防軍的坦克。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗即將簽署協議的消息傳出，但以色列態度依然強硬。不僅國防部長宣示絕不撤軍，該國還有高層官員批評，這份諒解備忘錄的條款「危害以色列安全利益」，並指控華府在談判中接受了德黑蘭多項核心訴求。

盼美堅持2原則 以色列不撤軍

ABC報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）12日發表聲明，宣稱以色列期望川普在協議中堅守2大核心原則，即阻止伊朗取得核武，並管控飛彈與恐怖主義代理人問題。

卡茨明確表態，「以色列必須確保未來仍具備獨立行動能力，以阻止伊朗取得核武，我與納坦雅胡總理已指示以色列國防軍（IDF）做好相應準備。」

他也宣示，以色列不會撤出目前占領的加薩、約旦河西岸、黎巴嫩及敘利亞等地區，並警告若有必要，將進一步擴大在西岸的軍事行動。

כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.



יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.



כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן.



אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל.



איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2026

危害以色列安全利益？納坦雅胡急開會

根據《以色列時報》引述《12頻道》報導，以色列高級官員表示，美伊即將簽署的諒解備忘錄條款「危害以色列安全利益」。

另據《福斯新聞》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也緊急召見安全內閣，預計14日晚間舉行會議，研商應對方針。

納坦雅胡12日在X發文稱，「只要我還是以色列總理，伊朗就不會擁有核子武器。我與川普總統在此議題上存在完全共識。」

納坦雅胡說，「伊朗致力消滅這個猶太人國家」，而他30多年來奉獻人生，一直處於對抗伊朗核計畫的最前線，「若非這場抗爭，伊朗早就擁有足以摧毀以色列的原子彈」，再次重申只要自己仍是以色列總理，這件事就絕不會發生。