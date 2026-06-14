世界盃「最小咖球星」爆紅！粉絲翻漲逾1000倍　比他全國人口多

▲32歲的紐西蘭中後衛佩恩（Tim Payne）。（圖／翻攝IG@timpayne__）

記者吳美依／綜合報導

2026年世界盃開跑，全球球迷關注賽場之際，32歲的紐西蘭中後衛佩恩（Tim Payne）一舉成名，Instagram追蹤人數翻漲超過1000倍。而這場社群媒體奇蹟背後，是一名阿根廷網紅的超狂號召。

網紅號召 佩恩粉絲狂漲千倍

阿根廷網紅「El Scarso」擁有120萬粉絲，他發起一項拍攝企畫，要在今年世界盃找出「最默默無聞的球員」，讓全世界一起為他瘋狂應援。最終，效力於威靈頓鳳凰隊（Wellington Phoenix）的佩恩雀屏中選。

在「El Scarso」號召下，南美洲各地的球迷很快關注並愛上了佩恩。佩恩的Instagram粉絲人數原本僅有5000人，卻在短短2週內暴衝至573.5萬，比紐西蘭全國人口530萬人還要多。更瘋狂的是，一名阿根廷DJ直接將佩恩的臉刺青在大腿上。

佩恩的妻子、哥斯大黎加裔婚禮攝影師彼得斯（Michelle Peters）錄製影片，用西班牙語哼唱粉絲創作的應援歌曲應援歌曲「No Payne, No Gain」，感謝拉美球迷的熱情，「謝謝你們接受他，給了他這麼多愛，請好好照顧他。」

佩恩謙虛致謝 希望有助紐西蘭隊

「El Scarso」本週親赴紐西蘭隊熱身賽現場，與佩恩在佛州博卡拉頓（Boca Raton）一間飯店首次見面。佩恩將親筆簽名的2號球衣送給對方，2人合影留念。

佩恩感性表示，「我還在消化這一切，但真的很感動，也很感謝你為我做的這件事。」他強調，這波關注不只對個人有益，也讓外界認識了紐西蘭足球，「我沒有變，我還是我，只是繼續努力做自己該做的事，那就是踢足球並盡力為我的國家表現。」

紐西蘭隊6月15日將在加州迎戰伊朗，展開G組小組賽首戰，接下來的對手分別為比利時與埃及。這是紐西蘭隊史上第3次參加世界盃，但尚未贏過比賽，如今數百萬球迷都希望他們能夠打破這個紀錄。