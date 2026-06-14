新婚夫妻整修別墅「挖出29具胎屍」！波蘭前屋主落網　神秘身分曝

▲波蘭一對夫妻整修後院，結果發現29具人類胎兒屍體。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

波蘭東部一對年輕新婚夫妻6個月前買下一棟佔地5英畝的鄉間別墅，並請來建築工人整修前院車道。不料，工人在開挖時，竟然在土中挖出多具人類胎兒的遺骸，以及大量的「福馬林石蠟塊」、「顯微鏡蓋玻片」等醫療廢棄物。經過確認，目前已挖出至少29具未出生胎兒的屍體與骨骸，警方也迅速逮捕57歲前屋主。

根據《每日郵報》報導，波蘭克拉科夫（Krakow）東部一個原本平靜祥和的村莊「盧托里茲（Lutoryż）」發生恐怖棄屍案。一對夫妻日前從57歲神祕女子「Magdalena H」手中買下一棟別墅，並進行整修。

工人10日在挖掘車道時，意外在地下挖出大量醫療廢棄物，其中絕大多數是用於保存人體組織切片的「石蠟塊」和「顯微鏡玻片」。然而工人們隨後在這些廢棄物堆中，赫然發現一具形體完整的人類胎兒屍體，周邊更散落著大量疑似屬於更多胎兒的骨骼碎片。

工人們當場嚇得魂飛魄散，立刻停工報警。波蘭當局隨即調派大批醫學專家趕赴現場，經鑑識後證實，這些從地底挖出的殘骸「全數都是未出生的嬰兒胎兒屍體」。

波蘭警方隨即鎖定這棟房子的前屋主、57歲的女子「Magdalena H」，12日將其逮捕。調查指出，這名女子是一名病理學家，她是在2年前買下這棟房子，並在半年前將其轉手賣給現任的年輕夫妻。根據波蘭現行法律，Magdalena H涉嫌犯下褻瀆人類遺體罪以及非法處置有害有毒物質罪，一旦罪名成立，將面臨最低2年、最高12年的有期徒刑。

事發後，警方立即封鎖現場並搭起法醫專業帳篷擴大挖掘，調查人員身穿防護衣持續在現場進行挖掘作業，截至目前為止，已確認挖出29具胎屍。