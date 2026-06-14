巴西21歲女高空彈跳！「教練忘綁安全繩」就丟下橋　下秒墜谷慘死

▲工作人員忘記綁上安全繩，就將死者丟下橋。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西一名21歲女子日前前往聖保羅州知名景點玩高空彈跳，然而正當她滿心期待體驗腎上腺素飆升的快感時，現場工作人員竟忘記替她綁上安全繩索，並直接將她丟下橋，導致該名女子當場摔死。

根據英國《每日郵報》報導，這起震驚巴西社會的恐怖意外發生在聖保羅州利梅拉（Limeira）的「骷髏橋」（Skeleton Bridge）。骷髏橋是當地知名高空彈跳聖地，經常吸引各地遊客到此體驗刺激快感。

21歲女子瑪麗亞·愛德華達·羅德里格斯·德·弗雷塔斯（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas）日前到此體驗高空彈跳，從現場側拍的畫面可以看到，身穿運動服的瑪麗亞當時正站在橋邊準備，隨後有3名工作人員走上前，將瑪麗亞抬起後，熟練地將她往橋外推了出去。

沒想到現場竟沒有任何一個人將安全繩固定在瑪麗亞身上，就直接將她丟下橋。瑪麗亞從高空橋樑墜落130英尺（約40公尺），當場粉身碎骨慘死。影片中還能聽到，在瑪麗亞被丟下橋後數秒，開始有旁觀者瘋狂大喊，「繩子！繩子！」眾人直到此刻才發現並未將安全繩固定在瑪麗亞身上。

救護人員獲報趕往現場，但瑪麗亞仍因傷勢嚴重被當場宣告死亡。相關單位已經將她的遺體送交法醫相驗，警方也已經介入調查，同時在現場逮捕6名涉案人士。然而諷刺的是，瑪麗亞生前才在自己的Instagram上俏皮地寫道，「到底是哪個瘋子放我來這裡跳橋的？」沒想到這段與朋友開玩笑的對話，竟成為最後遺言。