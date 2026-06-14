美伊協議傳改採「線上簽署」原因曝！　官員憂拖太久有人反悔

▲ 率領美國談判團隊的范斯來不及在川普訪法以前趕回美國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊對停戰協議簽署時程出現分歧，美國總統川普13日宣布，已排定於14日完成簽署，且協議一旦生效，荷莫茲海峽將立即全面恢復通航。美媒也披露，由於川普與副總統范斯行程因素，將採線上方式遠端簽署協議。但伊朗外交部表示，簽署時間尚未確定。

將簽60天停火備忘錄 4國斡旋近3個月

Axios報導，在調解國斡旋下，美伊預計14日舉行視訊會議，以線上方式簽署一份為期60天的停火延長備忘錄，內容涵蓋重啟荷莫茲海峽航運及啟動伊朗核武計畫談判。完成這項協議歷經近3個月、由巴基斯坦、卡達、埃及與土耳其居中斡旋才得以達成。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）13日發文透露，「我們比以往任何時候都更接近和平協議，最終協議預計在24小時內敲定。巴方正準備隨後的電子簽署儀式，後續技術層面會談也將於下周展開。」巴國外交部隨後也證實，視訊簽署儀式將於14日舉行。

美媒：范斯趕不及回美 改採線上視訊簽署

美國官員及調解國知情人士證實，簽署儀式將以線上方式進行，因為率領美國談判團隊的范斯無法在川普15日啟程赴法國出席G7峰會前趕回美國。

川普預計在G7場邊與埃及、卡達及阿聯領袖舉行雙邊會談，議題將聚焦美伊協議及戰後區域發展機會，荷莫茲海峽掃雷行動及英法主導的國際清除水雷聯盟也在討論之列。

CNN也引述知情人士指出，原定的實體簽署儀式已被取消，可能改採線上簽署，原因除後勤考量外，也是為避免延誤談判進程。部分調解人員擔心，協議拖越久就越可能發生意外，導致談判進程受阻，或者其中一方或雙方反悔。

伊朗外交部駁：簽署日期仍待觀察

川普13日在自家社群平台Truth Social發文強調，協議簽署後荷莫茲海峽將向所有船隻開放，並聲稱美伊關係已大幅改善。但伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）透過官媒反駁，「備忘錄確切簽署日期仍有待觀察，但不會是明天」，呼籲外界不要過度揣測，並暗示另一方仍有所猶豫，評論談判進程時須保持謹慎。