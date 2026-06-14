　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

哈米尼「被炸死3個月」終於要下葬！葬禮日期曝　7/9長眠故鄉

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以聯合空襲下身亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

掌權逾30年的伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），在美國與以色列聯合空襲行動中罹難。時隔數月，伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）終於宣布，哈米尼的國葬儀式將於7月4日在首都德黑蘭正式展開，整個告別流程歷時近6天，最終將返回哈米尼的故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬。

根據伊朗官方公告，葬禮首日於7月4日在德黑蘭舉行，7月6日與7日將分別在德黑蘭及聖城庫姆（Qom）舉行葬禮遊行，最後一站定於7月9日，靈柩將送至麥什赫德舉行最終遊行後下葬。麥什赫德是哈米尼的出生地，而他也將長眠於此。

根據以色列《第12頻道》報導，以色列在與美方充分協調後，向哈米尼位於德黑蘭的官邸投下約30枚精準導引炸彈。攻擊發生當下，哈米尼正身處官邸內。

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

這場空襲不僅造成哈米尼本人身亡，他的女兒、孫子、女婿及媳婦等多名家屬也在攻擊中喪生。伊朗官方媒體同步證實，多名重要軍政要員亦在此次行動中罹難，包括參謀總長穆薩維（Abdol Rahim Mousavi）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour），以及安全委員會秘書長沙姆哈尼（Ali Shamkhani）。

哈米尼1939年生於麥什赫德，曾於1981年至1989年擔任伊朗總統，其後於1989年接任最高領袖一職，是自1979年伊斯蘭革命以來的第2位最高領袖，也是伊朗史上在位時間最長的國家元首。執政期間，他對國防、經濟與教育等核心事務握有最終決策權，以強硬的反美、反以色列立場鞏固政權，並積極擴張伊朗在中東地區的戰略影響力，直至2月28日在美以聯合空襲中身亡。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 1 3421 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
近40年老店宣布歇業　在地老饕不捨
快訊／布朗森奪冠哭了　單季雙冠、雙FMVP寫歷史紀錄
SpaceX造富名單曝光！　馬斯克盟友持股飆2.56兆
全六年級只有1人！　她「畢業典禮」獨攬11大獎
快訊／睽違53年！　尼克勇奪NBA隊史第3冠
以色列不服！稱美伊協議「危害安全利益」　宣示絕不撤兵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新婚夫妻整修別墅「挖出29具胎屍」！波蘭前屋主落網　神秘身分曝

擁核國地位不可逆！北韓：「無核化」已終結　批美韓荒謬妄想

以色列不服！官員稱美伊協議「危害安全利益」　防長宣示絕不撤兵

巴西21歲女高空彈跳！「教練忘綁安全繩」就丟下橋　下秒墜谷慘死

美伊協議傳改採「線上簽署」原因曝！　官員憂拖太久有人反悔

哈米尼「被炸死3個月」終於要下葬！葬禮日期曝　7/9長眠故鄉

多位科技領袖示警川普政府　憂Anthropic先進模型風險

伊朗打臉！　指川普稱14日簽終戰協議「不會發生」

墨西哥小鎮市長遭槍殺　毒品戰爭20年已百人遇害

川普：終戰協議排定14日簽署　荷莫茲海峽將重開

盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

暴怒男苗栗尋兄理論未果狂砸11車　又衝新竹縱火燒姊姊家被逮　

廣東男童驚險爬向快速道路　駕駛衝下車救命！

幫貓過生日驚喜遮眼失敗！　手太短變超萌托腮融化網友

靜香出場遇怪風裙底失守！　小夫、胖虎人牆護花神救援

婚禮主持進場一轉頭超傻眼　新人竟緊跟身後一起走紅毯XD

新婚夫妻整修別墅「挖出29具胎屍」！波蘭前屋主落網　神秘身分曝

擁核國地位不可逆！北韓：「無核化」已終結　批美韓荒謬妄想

以色列不服！官員稱美伊協議「危害安全利益」　防長宣示絕不撤兵

巴西21歲女高空彈跳！「教練忘綁安全繩」就丟下橋　下秒墜谷慘死

美伊協議傳改採「線上簽署」原因曝！　官員憂拖太久有人反悔

哈米尼「被炸死3個月」終於要下葬！葬禮日期曝　7/9長眠故鄉

多位科技領袖示警川普政府　憂Anthropic先進模型風險

伊朗打臉！　指川普稱14日簽終戰協議「不會發生」

墨西哥小鎮市長遭槍殺　毒品戰爭20年已百人遇害

川普：終戰協議排定14日簽署　荷莫茲海峽將重開

別在晚餐吃！營養師點名「5主食」：根本熱量炸彈

新婚夫妻整修別墅「挖出29具胎屍」！波蘭前屋主落網　神秘身分曝

野生動物危害農作！花蓮延長電牧器相關補助申請　辧農友說明會

世界盃驚魂夜！龍捲風襲駐地　阿根廷急避難、英格蘭衰事連連

綠委砍預算「關中正紀念堂廟門」　沈伯洋：重點是錢要花刀口上

吹哨者有錯？美百萬YTR踢爆「星戰樂高失蹤」遭禁言　再提就坐牢

《漫威刀鋒戰士》缺席遭「亂猜夭折」　知名人士澄清：純是烏龍

5年前誤吸喪屍煙彈！他曝「不熟朋友拿的」一票驚：真的要警覺

草津唯一Tabelog百名店！發酵系豚骨拉麵　帶濃郁油香卻毫不膩口

分手交往14年鄭敬淏！秀英「早有預兆」韓媒爆：她想儘快結束

【我說那個大雄呢？】靜香出場遇怪風裙底失守　小夫、胖虎人牆護花神救援

國際熱門新聞

日OL「趁午休賣淫」！無障礙廁所當炮房

2台人命喪阿蘇！遺體回收費日本國庫埋單

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

母遭砍死！18歲女自首認罪刑期減半

伊朗外交部否認6/14與美國簽和平協議

伊朗突曝和平協議條款　川普轟說謊

川普預告週日簽署協議！荷莫茲海峽將全面開放

日25歲國腳「集體性侵」仍出賽世界盃！

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

冰封5300年木乃伊酵母復活　成功烤出麵包

川普：終戰協議排定14日簽署　荷莫茲海峽將重開

巴基斯坦曝進展：美伊協議24小時完成

伊朗打臉！　指川普稱14日簽終戰協議「不會發生」

21歲女高空彈跳「教練忘綁安全繩」慘死！

更多熱門

相關新聞

伊朗打臉！　指川普稱14日簽終戰協議「不會發生」

伊朗打臉！　指川普稱14日簽終戰協議「不會發生」

美國總統川普與斡旋方巴基斯坦13日表示，美國與伊朗已就終結中東戰爭達成初步框架協議，預計14日簽署。不過，伊朗方面隨即否認協議會如此迅速完成，顯示雙方對談判時程仍存在明顯分歧。

川普：終戰協議排定14日簽署　荷莫茲海峽將重開

川普：終戰協議排定14日簽署　荷莫茲海峽將重開

伊朗外交部否認6/14與美國簽和平協議

伊朗外交部否認6/14與美國簽和平協議

巴基斯坦曝進展：美伊協議24小時完成

巴基斯坦曝進展：美伊協議24小時完成

川普想搶濃縮鈾？伊朗「炸隧道＋設地雷」封死

川普想搶濃縮鈾？伊朗「炸隧道＋設地雷」封死

關鍵字：

伊朗哈米尼美以空襲國葬儀式中東局勢

讀者迴響

熱門新聞

性侵5歲女童9次害染性病！淫鄰居審理間身亡

桃園岳母偷吃女婿！「不倫畫面」被女兒撞見

陽明交大光復校區墜樓意外！男大生搶救不治

日OL「趁午休賣淫」！無障礙廁所當炮房

HIV校車狼性侵害染HIV　傳染鏈已擴及3縣市

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

阿嬤驚見一條腿揭騎士命案　女遭收押

快訊／8級強風！　全台又變天「今明雨最大」

北市展場爆持槍擄人　3女Coser與經紀人遭押走

2台人命喪阿蘇！遺體回收費日本國庫埋單

哈登涉非法持槍驚傳遭逮！

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

玩家病逝留87個帳號　法院判母親可繼承

獨／校車司機是HIV狼！性侵9女6人是高中生...5人染HIV

女刑警辦案變小三「溼了」　年薪300萬正宮怒告

更多

最夯影音

更多
盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽

盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽
黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面