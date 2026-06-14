哈米尼「被炸死3個月」終於要下葬！葬禮日期曝　7/9長眠故鄉

▲伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以聯合空襲下身亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

掌權逾30年的伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），在美國與以色列聯合空襲行動中罹難。時隔數月，伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）終於宣布，哈米尼的國葬儀式將於7月4日在首都德黑蘭正式展開，整個告別流程歷時近6天，最終將返回哈米尼的故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬。

根據伊朗官方公告，葬禮首日於7月4日在德黑蘭舉行，7月6日與7日將分別在德黑蘭及聖城庫姆（Qom）舉行葬禮遊行，最後一站定於7月9日，靈柩將送至麥什赫德舉行最終遊行後下葬。麥什赫德是哈米尼的出生地，而他也將長眠於此。

根據以色列《第12頻道》報導，以色列在與美方充分協調後，向哈米尼位於德黑蘭的官邸投下約30枚精準導引炸彈。攻擊發生當下，哈米尼正身處官邸內。

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

這場空襲不僅造成哈米尼本人身亡，他的女兒、孫子、女婿及媳婦等多名家屬也在攻擊中喪生。伊朗官方媒體同步證實，多名重要軍政要員亦在此次行動中罹難，包括參謀總長穆薩維（Abdol Rahim Mousavi）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour），以及安全委員會秘書長沙姆哈尼（Ali Shamkhani）。

哈米尼1939年生於麥什赫德，曾於1981年至1989年擔任伊朗總統，其後於1989年接任最高領袖一職，是自1979年伊斯蘭革命以來的第2位最高領袖，也是伊朗史上在位時間最長的國家元首。執政期間，他對國防、經濟與教育等核心事務握有最終決策權，以強硬的反美、反以色列立場鞏固政權，並積極擴張伊朗在中東地區的戰略影響力，直至2月28日在美以聯合空襲中身亡。