伊朗打臉！　指川普稱14日簽終戰協議「不會發生」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與斡旋方巴基斯坦13日表示，美國與伊朗已就終結中東戰爭達成初步框架協議，預計14日簽署。不過，伊朗方面隨即否認協議會如此迅速完成，顯示雙方對談判時程仍存在明顯分歧。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美伊雙方已同意和平協議框架，伊斯蘭馬巴德正準備安排15日以電子方式完成簽署，之後將於下周展開技術層級談判，討論協議落實細節。

川普則在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，與伊朗的協議預定15日簽署，一旦完成，遭伊朗封鎖多月的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將立即全面開放，恢復全球能源運輸。

不過伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）稍早對簽署時程潑冷水。他表示，目前仍無法確定諒解備忘錄（Memorandum of Understanding）的確切簽署日期，但可以確定「不會是明天（14日）」。

伊朗國營媒體引述巴格赫里的說法指出，「未來幾天內發生的可能性不能排除，但由於另一方仍存在猶豫，我們必須謹慎評論這項進程。」

面對外界追問簽署時程，一名美國官員未正面回應，但強調雙方正在討論的內容「是一份非常好的協議，也是一份非常有力的協議」。

事實上這並非美伊雙方首次接近達成停戰協議。自2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，雙方曾數度傳出接近達成共識，但始終未能完成正式協議。夏立夫則在社群平台X發文表示，「我們比以往任何時候都更接近和平協議。」