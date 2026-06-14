墨西哥小鎮市長遭槍殺　毒品戰爭20年已百人遇害

▲墨西哥小鎮市長布拉佛遭射殺。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）地方當局13日證實，聖米格阿瑪蒂特蘭（San Miguel Amatitlan）市長布拉佛（Joel Bravo）遭武裝分子槍擊身亡。檢方已對案件展開全面調查，並聯合聯邦安全部隊追緝凶嫌。

綜合外電報導，案發地點位於瓦哈卡州人口約7000人的聖米格阿瑪蒂特蘭小鎮。當地檢察機關發布聲明證實布拉佛遇害消息，但未公布攻擊過程及其他細節。

當局目前尚未說明犯案動機。布拉佛隸屬反對派聯盟，該聯盟成員包括國家行動黨（National Action Party）。

瓦哈卡州州長賈拉（Salomon Jara）在社群平台X發文譴責這起槍擊案，強調州政府不會向暴力低頭，「在瓦哈卡州，我們不會讓暴力凌駕於法律或社區意志之上。」

檢方指出，警方已加強當地安全部署，並與聯邦部隊合作成立戰術小組，全力追查涉案槍手。

瓦哈卡州位於墨西哥南部太平洋沿岸，長期是販毒集團爭奪運毒路線的重要據點。目前以「哈里斯科新世代」（Jalisco Nueva Generacion）與「西納羅亞」（Sinaloa）兩大販毒集團勢力最為活躍。

根據統計，自2006年墨西哥政府對毒梟集團展開大規模掃蕩以來，毒品暴力已造成數十萬人死傷，期間至少有近100名市長遭到殺害，地方首長成為犯罪組織報復與施壓的重要目標之一。