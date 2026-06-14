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川普預告週日簽署協議！「荷莫茲海峽全面開放」：美伊關係變更好

▲▼美國總統川普22日訪問紐約州薩弗恩。（圖／路透）

▲川普預告14日將簽署協議，荷莫茲海峽將立即全面開放。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普發表聲明，批評前總統歐巴馬時期的伊朗核協議（JCPOA），並宣布新版協議將於週日（美東時間14日）簽署。川普指出，新協議將阻斷伊朗取得核武的管道，簽署後荷莫茲海峽也將立即全面開放。他強調，此案與過去政府不同，美方未支付任何資金，未來將著手清除伊朗深埋於地底的核原料。

批舊版核協議存漏洞！川普宣稱新版方針將促成荷莫茲海峽開放

川普在真實社群上公開發表針對伊朗政策的正式聲明。他先是強烈抨擊歐巴馬任內簽署的《聯合全面行動計畫》（JCPOA）。他表示，舊版協議並未能有效阻止伊朗發展核子武器，若依照當年的發展進度，伊朗早在六年前就已經取得核武，並且可能在更早之前就投入實際使用。

相較於舊體制，川普指出他所推動的對伊朗協議採取完全相反的作風。新協議建立起全面阻止伊朗取得核武的機制，限制範圍涵蓋購買、研發與物資採購。川普宣布，這項新協議預計於明天正式簽署。在雙方完成簽署程序後，具備重要戰略地位的荷莫茲海峽將會立即重新對國際社會全面開放。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普預告14日將簽署協議，荷莫茲海峽將立即全面開放。（圖／路透）

強調美方未支付任何資金！未來將派遣轟炸機協助清除地下核原料

川普在聲明中表示，現階段美國與伊朗的雙邊關係，明顯優於過去幾屆政府。他特別指出，歐巴馬執政時期曾向伊朗當局支付數千億美元的款項，其中甚至包含17億美元的現金。川普強調，在新版協議的架構之下，雙方政府之間沒有進行任何資金交換，美方並未承諾給予伊朗當局任何金錢利益。

針對後續的核武清理計畫，川普表示在局勢平靜的適當時機，美方將會採取行動。美軍將派遣B-2轟炸機與飛行員執行任務，深入花崗岩山脈地底取得伊朗持有的核粉塵原料。這些核物資隨後將被運往伊朗境外或美國本土進行稀釋並加以銷毀。川普表示期待與整個中東地區維持長期的合作關係。

呼籲各方迅速配合流程！川普警告若談判破裂將啟動最終替代方案

聲明最後，川普對於新協議的執行進度表達期待，希望整體的處理流程能夠迅速且順利地完成。不過，川普也在文中發表警示，強調如果後續的合作進度不如預期，或者伊朗方面未能履行協議內容，美方仍然掌握著最終的替代方案。他指出雖然不希望再次動用該手段，但美方已做好相關準備。

 
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關鍵字：

川普伊朗核協議荷莫茲海峽核武政策美伊關係

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