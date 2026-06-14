母拒給Wi-Fi密碼遭砍死！　18歲女自首認罪刑期竟能減半

文／CTWANT

哥倫比亞一名18歲少女尤里（Yuri Manuela Gaspar）因母親瑪麗尤里拒絕提供家中Wi-Fi密碼，憤而拿起利器弒母並毀壞分享器。隨後少女在律師陪同下向警方自首，雖然她遭起訴，但靠著與檢方達成認罪協商，可能獲得最高50%減刑，刑期預計降至約16年半，使其他家屬極度不滿。

@FiscaliaCol @PoliciaDeris

Nuestro problema mental en Colombia:

16 años a Yuri Manuela, joven acusada de causar la muerte de su mamá por negarle el acceso a internet https://t.co/Wbx9HpyHfB pic.twitter.com/AjWmVAuwMg — rutanoticias (@rutanoticiasco) June 12, 2026

根據外媒《infobae》報導，這起悲劇發生於去（2025）年11月24日，18歲少女尤里與家人住在里薩拉爾達省多斯克布拉達斯，檢方調查指出，案發當日凌晨1時許，尤里的34歲母親瑪麗尤里（Maryuri Gaspar）因她未完成家務，拒絕提供家裡Wi-Fi密碼，母女倆隨即發生激烈口角。

未料，少女竟持刀潛入母親臥房，趁其毫無防備時瘋狂砍殺。目擊的家屬更透露，尤里在行兇後憤而砸毀家中的網路分享器，並怒吼「如果我不能用，誰都別想用」。

經法醫報告顯示，死者全身共中5刀，致命傷分布於腹部與背部，雖被另一名兒子緊急送醫仍傷重不治。案發後少女在律師陪同下前往鄰近的佩雷拉市自首，坦承犯下弒母重罪。司法文件顯示，若法官最終批准她與檢察官達成的認罪協議，她的刑期將縮減至200個月（約16年6個月）。

瑪麗尤里其他的家屬極力反對認罪協議，強烈要求法庭從重量刑。家屬透露，少女私下有吸食成癮物質的惡習，且過去就曾因嚴重的暴力傾向被送往青少年行為輔導機構。更驚人的是，少女的前男友也曾向家屬證實，過去交往時曾遭尤里持刀襲擊，才嚇得趕緊分手。

目前全案已進入最終審判階段，瑪麗尤里的親友表示，尤里具備極度不穩定的情緒與嚴重的暴力傾向，若法官輕縱犯行、給予大幅減刑，出獄後恐將對家族與社會治安構成重大威脅。

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