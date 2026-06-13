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美伊和平協議「24小時內拍板」？巴基斯坦突發文預測

▲▼伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，左）在巴國首都伊斯蘭馬巴德會見總理夏立夫（Shehbaz Sharif，右）。（圖／翻攝自Ｘ／巴基斯坦總理辦公室）

▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，左）今年在巴國首都伊斯蘭馬巴德會見總理夏立夫（Shehbaz Sharif，右）畫面。（圖／翻攝自Ｘ／巴基斯坦總理辦公室）

記者董美琪／綜合報導

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，作為美伊衝突斡旋方之一，相關和平協議談判進展迅速，最快可能在24小時內達成初步共識。

他透過社群平台X發文指出，目前距離和平協議已非常接近，若進展順利，協議有望在未來一天內完成敲定。巴基斯坦方面也已準備好，在協議確立後立即進行電子簽署程序，並規劃於下周展開技術層級後續會談。

據了解，過去數星期華府與德黑蘭針對初步諒解備忘錄內容持續磋商，但談判一度暫停，如今雙方再度釋出接近共識的訊號。

不過局勢仍存在變數。美國稍早表示，美軍在荷莫茲海峽附近擊落多架伊朗單向攻擊無人機，這些無人機據稱在航道周邊對商船發動攻擊。

另一方面，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說法指出，在所有爭議尚未完全解決前，仍不能確認已與美方達成最終共識。

夏立夫則強調，他相信這項具歷史意義的協議將為區域帶來長期穩定，並感謝美國與伊朗持續展現推進和平的意願。

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