南韓拚加入TPP！日本態度轉支持　「福島水產管制」成敏感關鍵

▲南韓總統李在明、日本首相高市早苗今年1月在奈良舉行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府傳出敲定申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP）方針，預計月底前在國務會議正式對外宣布，並同步向國內產業與國會進行說明。日韓外交消息人士透露，日本方面對此傾向表態支持，但涉及福島核災後日本水產品進口管制議題，將採取「與入會程序分離處理」的方式，避免成為加入談判的直接障礙。

根據日媒《共同社》、《產經新聞》，南韓政府已確定將申請加入TPP，預計6月底前召開國務會議後正式對外宣布。報導指出，TPP為亞太多國組成的高標準自由貿易協定，自2018年正式生效，自從美國退出後，目前包含日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥、智利、馬來西亞、越南、新加坡等12個成員國，英國則於去年底加入。

南韓過去已多次表達加入意願，此次則被視為實際推進申請程序的重要一步。

在區域政治層面，日韓外交消息人士昨（12）日透露，日本政府將對南韓申請加入採取支持立場，配合推動擴大會員國。然而，日韓雙方長期存在的敏感議題——福島核災後的日本8縣水產品進口限制，仍是外界關注焦點。

▲南韓首爾鷺梁津水產品市場的職員正在針對日本、中國海鮮檢測水產品放射性值。（圖／VCG）

據悉，自從2011年東日本大地震與福島核災後，南韓政府已暫停包括青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉等8縣水產品進口。

報導指出，日方態度為「不將撤銷水產品管制設定為TPP入會條件」，但將另行建立實務層級協商機制，以逐步推進相關檢驗與市場開放環境。日韓外交消息人士強調，這項爭議將在制度上與入會申請程序切割處理，避免影響整體談判進展。

不過，南韓政府相關人士也坦言，若未來水產品進口問題協商陷入僵局，不排除日本最終將會為難南韓申請入會，後續發展仍可能出現變數，顯示雙邊仍存在潛在政治風險。

據悉，早在今年1月南韓總統李在明出訪日本奈良縣時，就曾和日本首相高市早苗針對申請加入TPP、福島核災水產品進口問題進行討論，顯示TPP入會與雙邊經貿敏感議題，已成為近期日韓外交互動的重要焦點。