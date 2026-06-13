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日25歲國腳「集體性侵」仍出賽世界盃！網怒公開照片　提醒墨國女性

▲▼日本足球國手佐野海舟涉3男集體性侵案。（圖／翻攝自X、IG）

▲日本足球國手佐野海舟涉3男集體性侵案。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／綜合報導

2026世界盃足球賽正在美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦，日本隊25歲後衛佐野海舟卻因一段警告文迅速成為全球輿論焦點。有網友以西班牙語在X平台發文提醒墨西哥當地女性，這名日本球員曾於2024年涉及性侵案，貼文瀏覽數急速突破900萬次，引發大規模討論。事實上，國家隊名單出爐後，許多日本網友也無法接受，讓這名涉及性侵的球員披上國家隊戰袍出賽。

現年25歲的佐野海舟2024年7月因涉嫌與2名同齡男性友人集體性侵另一名女子，因此遭到警方逮捕。當時佐野海舟才剛宣布從日本職業足球聯盟（J聯盟）鹿島鹿角隊，轉會至德甲聯賽美因茲05（Mainz 05），成為俱樂部史上第三位日本球員，沒想到不到一個月就爆發性醜聞。

▲▼日本足球國手佐野海舟涉3男集體性侵案。（圖／翻攝自X、IG）

▲有網友在X上公開佐野照片，提醒墨西哥女性。（圖／翻攝自X）

佐野海舟事後提出高額賠償金與被害人達成和解，司法程序最終以不起訴處分畫下句點，未受任何刑事追訴。案件落幕後，佐野海舟暫別日本國家隊，如今已與一名模特兒結婚。2025年6月，他再度獲得國家隊徵召。

日本男足總教練森保一在記者會上說明，他一直持續關注並與佐野保持聯繫，認為對方正處於「深刻反省」的狀態。他以家人關係作比喻，指出面對犯錯的隊員，是選擇將其從社會和足球界除名，還是以家人身分給予重新出發的機會，他傾向後者。然而讓性侵罪犯代表國家出賽，卻也讓許多日本網友無法接受。

近日一篇以西班牙語撰寫的貼文則在X上瘋傳，內容提及佐野海舟曾以性侵罪被捕，並附上其照片，呼籲墨西哥女性提高自身警覺、防範性侵害。

貼文迅速在社群平台上擴散，累計獲得逾萬個讚，瀏覽量更衝破900萬次。不少網友痛批，涉及性侵的人竟能以金錢和解換取不起訴，事後更堂而皇之地披上國家隊戰袍出賽，令人難以接受。

 
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