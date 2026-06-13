南極高溫飆15.4℃！海冰消失「少了一個法國」　皇帝企鵝生存危機

▲ 皇帝企鵝繁殖周期依賴海冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南極洲西側海冰大規模消失，缺口面積相當於一個法國，令科學家感到憂心。衛星影像顯示，位於南極半島西側的別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）在6月本應大範圍結冰，如今卻幾乎無冰可見，與1991至2020年的平均值相比，足足少了約65萬平方公里的海冰，約為塔斯馬尼亞島面積的10倍。

根據《衛報》，澳洲南極計畫夥伴關係（Australian Antarctic Program Partnership）、塔斯馬尼亞大學南極海冰專家霍布斯（Will Hobbs）直言，「我很擔憂，這令人沮喪。都6月了，那裡居然完全沒有海冰，實在令人震驚。」他稱這是4年內第三度出現同樣異常現象，並坦言，「我想我們以後再也看不到那裡的海冰了，就這樣沒了。」

更令人警覺的是，海冰缺失恐怕加劇南極半島上周的異常高溫。阿根廷氣象單位指出，位於半島東北端的埃斯佩蘭薩（Esperanza）基地5日及6日分別記錄到攝氏15.4度及13.4度的日間高溫，遠高於當地6月日均約零下6.2度的最高氣溫，較歷史平均高出逾20℃，且打破1998年創下的13.3度6月歷史紀錄。

別林斯高晉海西側緊鄰松島冰川（Pine Island）與思韋茨冰川（Thwaites Glacier），這2座冰川是南極洲海平面上升的主要來源。澳洲氣象局的瑞德（Phil Reid）警告，若保護性海冰長期消失，位於冰川前方、具支撐作用的浮冰棚將加速崩裂，進一步推高全球海平面。

英國南極調查局科學家弗雷特韋爾（Peter Fretwell）也警告，海冰形成太晚、融化太早將對皇帝企鵝繁殖成功率造成重大威脅。該海域沿岸在2022年底已發生皇帝企鵝幼雛大規模死亡的「災難性繁殖失敗」事件，促使聯合國顧問將皇帝企鵝的保育等級提升2級至「瀕危」。且海冰短缺也波及磷蝦棲息環境，進而影響整個南極食物鏈。