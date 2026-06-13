　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

南極高溫飆15.4℃！海冰消失「少了一個法國」　皇帝企鵝生存危機

▲▼皇帝企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 皇帝企鵝繁殖周期依賴海冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南極洲西側海冰大規模消失，缺口面積相當於一個法國，令科學家感到憂心。衛星影像顯示，位於南極半島西側的別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）在6月本應大範圍結冰，如今卻幾乎無冰可見，與1991至2020年的平均值相比，足足少了約65萬平方公里的海冰，約為塔斯馬尼亞島面積的10倍。

根據《衛報》，澳洲南極計畫夥伴關係（Australian Antarctic Program Partnership）、塔斯馬尼亞大學南極海冰專家霍布斯（Will Hobbs）直言，「我很擔憂，這令人沮喪。都6月了，那裡居然完全沒有海冰，實在令人震驚。」他稱這是4年內第三度出現同樣異常現象，並坦言，「我想我們以後再也看不到那裡的海冰了，就這樣沒了。」

更令人警覺的是，海冰缺失恐怕加劇南極半島上周的異常高溫。阿根廷氣象單位指出，位於半島東北端的埃斯佩蘭薩（Esperanza）基地5日及6日分別記錄到攝氏15.4度及13.4度的日間高溫，遠高於當地6月日均約零下6.2度的最高氣溫，較歷史平均高出逾20℃，且打破1998年創下的13.3度6月歷史紀錄。

別林斯高晉海西側緊鄰松島冰川（Pine Island）與思韋茨冰川（Thwaites Glacier），這2座冰川是南極洲海平面上升的主要來源。澳洲氣象局的瑞德（Phil Reid）警告，若保護性海冰長期消失，位於冰川前方、具支撐作用的浮冰棚將加速崩裂，進一步推高全球海平面。

英國南極調查局科學家弗雷特韋爾（Peter Fretwell）也警告，海冰形成太晚、融化太早將對皇帝企鵝繁殖成功率造成重大威脅。該海域沿岸在2022年底已發生皇帝企鵝幼雛大規模死亡的「災難性繁殖失敗」事件，促使聯合國顧問將皇帝企鵝的保育等級提升2級至「瀕危」。且海冰短缺也波及磷蝦棲息環境，進而影響整個南極食物鏈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 2 0719 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
他經過小巨蛋「直接衝上台」開唱　萬人暴動
快訊／開賓士撞飛單車！害騎士泡水亡　女清潔隊長疑滅證遭聲押
快訊／台泥綠能3高管羈押禁見　如流氓強索回扣逾5千萬
冰封5300年竟還活著！木乃伊酵母復活成功烤出麵包
世足73億身價球星懂伍佰！　備戰影片驚聽見〈挪威的森林〉
吳乃仁欠1.7億「搭名車吃大餐」被管收　裁定書揭他罹帕金森氏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓拚加入TPP！日本態度轉支持　「福島水產管制」成敏感關鍵

南極高溫飆15.4℃！海冰消失「少了一個法國」　皇帝企鵝生存危機

日25歲國腳「集體性侵」仍出賽世界盃！網怒公開照片　提醒墨國女性

北韓核武圈變天！金正恩視察現場「官員C位改變」　洩人事異動

印度軍機墜毀5死！　「機身斷2截」燒成焦黑慘況曝

日本美艷OL「午休賣淫」月入百萬日幣！　無障礙廁所當炮房

冰封5300年竟還活著！木乃伊酵母復活　科學家成功烤出麵包

川普想搶濃縮鈾？伊朗「炸隧道＋設地雷」封死　美軍計畫陷死局

66年沒換過油！日本老字號炸雞奪金獎　第三代老闆曝「好吃關鍵」

以軍發撤離令！　控真主黨違反停火「開轟黎巴嫩南部」

桃園毒駕3死毒蟲正臉曝！一頭藍髮賣車…「奪命Fit」也入鏡

警匪追逐畫面曝光！桃園毒駕男「9闖紅燈」瘋狂蛇行　撞2行人釀3死

泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

鎖定川普？華府草坪驚見「神祕數字8647」　現場緊急封鎖調查

毒駕拒檢狂飆奪3命　藍髮惡男正臉曝光　8年荒唐毒史曝光！　3個月前才獲輕判

孫易磊一軍首勝「一吐怨氣」！　感謝父母與台灣球迷：希望值回票價

通姦除罪化！為何徵信社業績逆勢狂漲 徵信新模式全面大揭秘｜徵信社阿宅 謝智博｜徵信社偵探｜《我在案發現場》

逆轉無保請回！毒駕男撞警逍遙9天改裁收押　斷腿所長心累發聲

對伊朗「強力打擊」5小時喊卡！川普：美伊最快週末達成偉大協議

孫興慜退場換他當英雄！　替補奇兵吳賢揆建功...韓國2比1氣走捷克

南韓拚加入TPP！日本態度轉支持　「福島水產管制」成敏感關鍵

南極高溫飆15.4℃！海冰消失「少了一個法國」　皇帝企鵝生存危機

日25歲國腳「集體性侵」仍出賽世界盃！網怒公開照片　提醒墨國女性

北韓核武圈變天！金正恩視察現場「官員C位改變」　洩人事異動

印度軍機墜毀5死！　「機身斷2截」燒成焦黑慘況曝

日本美艷OL「午休賣淫」月入百萬日幣！　無障礙廁所當炮房

冰封5300年竟還活著！木乃伊酵母復活　科學家成功烤出麵包

川普想搶濃縮鈾？伊朗「炸隧道＋設地雷」封死　美軍計畫陷死局

66年沒換過油！日本老字號炸雞奪金獎　第三代老闆曝「好吃關鍵」

以軍發撤離令！　控真主黨違反停火「開轟黎巴嫩南部」

張善政率團拜會泰參議院農委會副主席　智慧農業深度交流

黃逸柔／張正韋完美4支10分箭逆轉丹麥　複合弓混雙睽4年奪金

他經過小巨蛋驚見：怎麼有活動？　「直接衝上台」開唱...萬人暴動

大仁科大畢業典禮像演唱會！原民熱唱校歌　越南生致詞成亮點

世界盃離譜竊案有進展！英格蘭遭偷裝備大多找回　竟連戰術板都拿

救災救人近20年不間斷　金門消防員洪國榮獲選好人好事代表

快訊／台泥綠能3高管遭羈押禁見　囂張如流氓強索回扣逾5千萬

鄭麗文拜會美重量級參議員　蘇利文建議與民進黨合作完成國防預算

繼潤娥後再受害！Jessica機場突「被臭到乾嘔」表情失守畫面瘋傳

首戰強碰上屆4強！內馬爾恐缺陣　誰是巴西值得關注的球員？

國際熱門新聞

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

2台人命喪阿蘇！遺體回收費日本國庫埋單

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

SpaceX上市　諾獎得主嗆馬斯克：龐氏騙局

丈夫想帶小三來台　日人妻開直播式抓姦

馬斯克SpaceX員工「抱10年」爽賺2800萬

即／川普下令擊殺「阿拉瓜火車」頭目　畫面曝

黃仁勳揭「500萬救命錢」關鍵人物　沒他就沒NVIDIA

伊朗突曝和平協議條款　川普轟說謊

2登山客撿到「中歐最偉大寶藏」　爽領1756萬獎金

全球首位「兆萬富翁」誕生！　昔日一句話自嘲：對方一定瘋了

世足觀眾席「大片空位」！原因曝

外媒：川普「生日當天」簽美伊和平備忘錄

迦納球員涉性侵遭拒發簽證　缺席世界盃首戰

更多熱門

相關新聞

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

南極冰原上的貴客告急了！保育界的權威組織國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）在4月9日正式發出求救訊號，將皇帝企鵝從近危等級提升至瀕危等級。這群極地的長期住客正因為海冰消融，面臨史上最嚴峻的生存保衛戰。

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

台灣文化4景因丹娜絲重挫2景　環團2年前已示警　

台灣文化4景因丹娜絲重挫2景　環團2年前已示警　

南極冰融危險後果　百座火山恐被喚醒

南極冰融危險後果　百座火山恐被喚醒

COP29碳權交易　允許富國購買碳排額度

COP29碳權交易　允許富國購買碳排額度

關鍵字：

南極海冰異常高溫全球海平面皇帝企鵝氣候危機

讀者迴響

熱門新聞

33歲男星猝死「前女友拋震撼對話」！爆遭男性潛規則

獨／校車司機是HIV狼！性侵9女6人是高中生...5人染HIV

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

台中女借10萬遭性侵！借據驚見「變態肉償條款」惡男判10年賠百萬

2台人命喪阿蘇！遺體回收費日本國庫埋單

牌照稅新制上路大鬆綁！財政部放寬免稅資格

明起新鋒面接棒「中南部雨最猛」　全台雨下4天

嘉義監獄酒駕男遭獄友「高舉重摔」！　顱內出血送醫不治

赴日本血拼巨雷！苦主「臨時改手提」當場被沒收

愛愛結束「男生進浴室檢查」　女友見下一幕爆氣

男生開場白「都是同1句」她喊很難回　網戰翻

人妻玩電競遇小鮮肉實況主擦出火花

HIV校車狼性侵害染HIV　傳染鏈已擴及3縣市

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

21歲女優獨旅紐西蘭遭遣返：出國賣春的都被抓吧

更多

最夯影音

更多
桃園毒駕3死毒蟲正臉曝！一頭藍髮賣車…「奪命Fit」也入鏡

桃園毒駕3死毒蟲正臉曝！一頭藍髮賣車…「奪命Fit」也入鏡
警匪追逐畫面曝光！桃園毒駕男「9闖紅燈」瘋狂蛇行　撞2行人釀3死

警匪追逐畫面曝光！桃園毒駕男「9闖紅燈」瘋狂蛇行　撞2行人釀3死

泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

鎖定川普？華府草坪驚見「神祕數字8647」　現場緊急封鎖調查

鎖定川普？華府草坪驚見「神祕數字8647」　現場緊急封鎖調查

毒駕拒檢狂飆奪3命　藍髮惡男正臉曝光　8年荒唐毒史曝光！　3個月前才獲輕判

毒駕拒檢狂飆奪3命　藍髮惡男正臉曝光　8年荒唐毒史曝光！　3個月前才獲輕判

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面