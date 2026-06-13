日本美艷OL「午休賣淫」月入百萬日幣！　無障礙廁所當炮房

▲日本一名OL將無障礙廁所當作賣淫炮房，月入百萬日圓。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

在人來人往的平日下午，東京街頭熱鬧的商業設施內，竟有一名外表光鮮亮麗的年輕女子將無障礙廁所當作賣淫的臨時場所，接待一波波慕名而來的男客。令人意外的是，這名賣淫女子白天其實是一名外商公司的白領上班族，平時也沒有負債，選擇利用空閒時間出賣肉體，只是因為「廁所賣淫」賺錢快，每個月更能為自己賺進100萬日圓的收入。

根據日本媒體SPA!報導，這名化名為美紀（ミキ）的20多歲女子，私底下過著極端的雙重生活。一邊是坐在高級辦公室裡的外商公司OL，另一邊卻是遊走在東京各大公廁、利用色情交友網站高效率接客的兼職賣淫妹。

美紀表示，「對我來說，好客人的定義就是『進去很快解決、立刻付錢走人』的那種。如果對方要在裡面拖個20分鐘，我真的會覺得非常浪費時間。」

她直言，自己非常有「時間就是金錢（Time is money）」的自覺，如果在外面打工，1個小時時薪才2000日圓（約新台幣400元）；但如果在廁所賣淫，只要5分鐘就能拿到1萬日圓（約新台幣2000元），因此賣淫的CP值更高。

美紀大約在5、6年前開始接觸交友網站，對於當初為何會走上這條路，她笑稱自己也記不太清楚了，大概當初只是單純想賺點零用錢。她強調自己家境正常、沒有欠債，也沒有任何非得賺大錢不可的悲慘遭遇。只是因為幾年前疫情爆發後，公司開放遠端辦公，讓她的時間分配變得更加彈性，因此也展開「兼差賣肉」的副業。

美紀透露，自己的接客模式講求「極速與高效率」。在時間安排得當的情況下，包含男客的移動時間在內，大約30分鐘就能解決1人，如果體力與運氣夠好，1個小時內連接3名男客也是家常便飯。她笑說，「只要隨便在東京上班族經常出現的街道附近發個招募訊息，手機一瞬間就會湧入20幾條男客求歡的私訊，根本不愁沒客源。」

靠著如此高密度的接客，美紀在巔峰時期每個月能穩穩賺進100萬日圓（新台幣20萬元）的收入。然而，與大眾對於賣春女「生活奢靡、喜愛名牌、揮霍無度」的刻板印象不同，美紀私底下的物欲極低。

她表示，剛開始賺到這麼多錢時，確實會去買自己喜歡的東西，或者出國旅行，但久了之後就會對物慾麻木。因此她也會開始向客人請教投資經驗，將賺來的錢投入不動產市場。

當被問到賺了這麼多錢，未來有什麼夢想或目標時，美紀卻也坦言，自己對未來沒有任何規劃，也沒有設定任何資產目標，「只是因為平時太閒了、太寂寞了，所以才繼續做。對我來說，只要看著戶頭裡的數字不斷變大，這樣就足夠了。」