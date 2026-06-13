66年沒換過油！日本老字號炸雞奪金獎　第三代老闆曝「好吃關鍵」

▲日本老字號炸雞店自爆，好吃秘訣在於66年的「陳年老油」。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

日本靜岡縣一間開業66年的炸雞老店「若鳥」，近日在日本炸雞大獎賽中一舉奪下金獎，隨即引發網路廣泛討論。接手店鋪4年的第三代小老闆在接受當地電視台採訪時大方透露，這間創立於1960年的老店能夠脫穎而出的關鍵，正是一鍋從未整鍋倒掉的66年「陳年老油」，然而這個說法一曝光，隨即也引發了外界對食安的疑慮。

第三代老闆表示，自從祖母1960年創業起，店內的炸油從來沒有一次性全數換過，代代相傳至今已超過半世紀。他強調，正是這鍋持續維護、不斷循環的老油，才能讓炸雞呈現出新油根本無法複製的複合香氣與深厚風味，也是在競爭激烈的賽事中成功奪金的核心關鍵。

此番話一出，不少網友在讚嘆之餘，也紛紛提出疑問，認為「這樣的油吃起來真的沒問題嗎？」

事實上，「若鳥」的做法並非字面上的「同一批油加熱66年」，其實際操作方式更接近台灣人熟悉的老滷的概念。每日打烊後，員工都會仔細過濾掉油中的肉渣與雜質，僅保留少量鍋底老油作為風味基底，隔天再持續注入新油，讓新舊油脂在調和中循環更迭。原有的油在這個過程中會不斷被新油稀釋取代，並非同一批油自1960年起就一直在高溫中反覆加熱油炸。

儘管這項傳統技法造就了令人稱道的美味，但日本食品專家仍對此提出警示。食用油在反覆高溫加熱的過程中，會逐漸生成反式脂肪酸、丙烯酰胺等對人體有害甚至具有致癌風險的物質。即便業者每日加入新油稀釋，長年累月積存下來的劣化成分仍難以完全排除。專家指出，消費者在享用老字號招牌美食的同時，也應對潛在的健康風險有所認識與評估。