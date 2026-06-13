冰封5300年竟還活著！木乃伊酵母復活　科學家成功烤出麵包

▲ 科學家利用奧茨身上發現的古老酵母菌株成功製作酸種麵包。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／CTWANT

冰封逾5300年的木乃伊竟意外成了麵包師傅，義大利科學家最近利用冰人「奧茨」（Ötzi the Iceman）身上發現的古老酵母菌株成功烘焙出酸種麵包（Sourdough Bread），不僅讓麵團順利發酵，成品風味更獲得研究團隊高度評價。更令人驚訝的是，這些微生物已在冰雪環境中沉睡數千年，如今重新被喚醒後依然保有活性，研究人員下一步甚至打算利用相同菌株釀造啤酒。

這項研究由義大利歐洲研究學院（Eurac Research）木乃伊研究所團隊主導，成果刊登於《應用與環境微生物學》（Applied and Environmental Microbiology）期刊。研究主角奧茨是全球最知名的天然木乃伊之一，約生活於5300年前的銅器時代。1991年，兩名德國登山客在義大利與奧地利邊界的厄茨塔爾阿爾卑斯山脈（Ötztal Alps）冰川區發現其遺體。由於長年遭冰雪覆蓋，奧茨的皮膚、器官、胃部內容物與隨身物品幾乎完整保存，也讓他成為研究史前歐洲人生活的重要線索來源。

研究團隊分析奧茨的皮膚、腸胃道及木乃伊解凍後產生的液體樣本時，意外發現多種耐寒酵母菌。經過培養後，科學家成功復育出4種仍具生命力的古老酵母菌株。研究人員推測，這些酵母可能是在奧茨死亡後不久進入遺體，隨後在低溫冰封環境中存活至今。其中部分菌株甚至具備分解酚（Phenol）等化學物質的能力，未來除了食品產業外，也可能應用於環境污染整治等生物修復（Bioremediation）領域。

為了測試這些古老酵母是否仍具有發酵能力，團隊挑選其中一株投入酸種麵包製作實驗。不過過程並非一帆風順，研究人員透露，第一批麵包其實以失敗收場，之後又歷經約3個月反覆調整發酵條件與培養方式，才終於讓麵團成功膨脹。主導研究的微生物學家薩爾漢（Mohamed Sarhan）坦言自己並非專業烘焙師，但最終成果仍讓團隊大感驚喜。這株來自5300年前的酵母能在24小時內完成發酵，效率與現代烘焙酵母相當接近，而烤出的麵包更被他形容為「非常、非常好的酸種麵包」。

除了成功做出麵包外，研究團隊還在奧茨體內發現部分現代工業化社會已逐漸消失的古老菌種，顯示數千年前人類腸道微生物組成與現代人存在顯著差異。科學家認為，這項研究不僅證明微生物能在極端環境下存活數千年，也為了解古代人類健康、飲食結構與微生物演化提供珍貴資料。未來研究人員將與德國釀酒師合作，嘗試利用這些史前酵母釀造啤酒，希望從5300年前的微生物世界中發掘更多未知價值。

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