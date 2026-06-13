川普想搶濃縮鈾？伊朗「炸隧道＋設地雷」封死　美軍計畫陷死局

▲伊朗伊斯法罕核子技術研究中心隧道入口，遭到美國空襲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒揭露，伊朗近期大幅加強境內「近武器級」濃縮鈾庫存防護，不僅刻意炸毀地下隧道入口，還在通道周邊埋設地雷進行封鎖，導致取得約半噸高濃縮鈾的難度與風險驟升。此時正值美伊兩國就核協議與荷莫茲海峽進行談判之際，讓外界擔憂核問題與地緣政治局勢再度升級。

根據美媒《CNN》，5名熟稔美國情報的消息人士指出，伊朗近幾周在多處疑似儲存「近武器級」高濃縮鈾的設施周邊，採取更激進的防護措施，包括主動破壞地下通道結構、以爆炸裝置與地雷封鎖出入口，使外界幾乎難以接近相關設施。消息人士形容，這批約半噸規模的高濃縮鈾，如今取得難度已比一個月前明顯增加。

就在美國總統川普公開暗示，可能動用軍事手段奪取該批核材料之後，伊朗便加速強化防護。知情人士指出，這使原本已複雜的局勢進一步升級，也讓相關核材料的存取變得更加危險且耗時。

▲2005年3月，伊朗伊斯法罕市郊鈾轉化設施。（圖／達志影像／美聯社）

這些新措施也為美伊正在進行的核協議談判增添變數。美方原先推動的方案，涉及要求伊朗交出濃縮鈾並進行銷毀與運出境外，但目前尚不清楚由哪一方負責實際開挖與清除作業。伊朗駐聯合國代表團與白宮方面，均未對相關報導立即回應。

報導指出，川普多次強調取得這批材料是美方優先事項，並將其與結束衝突、重啟荷莫茲海峽航運掛鉤。有美國高階官員透露，雙方談判正逐步接近協議，內容可能要求伊朗將濃縮鈾移交美國，再於境內完成銷毀後運出。

不過，美伊雙方對協議內容的說法存在明顯落差，且細節仍未定案。日前外流的草案內容甚至引發外界關注，也讓川普在社群媒體上表達不滿。

前美國國家核子安全管理局核材料移除部門主管羅克（Scott Roecker）指出，若報導屬實，將使回收高度濃縮鈾（HEU）的作業更加困難，「這種情況下，我會擔心部分材料可能被宣稱無法回收，進而影響外界對伊朗核庫存的完整掌握。」

▲位於伊朗伊斯法罕郊外的鈾轉化設施。（資料照／達志影像／美聯社）

消息人士也指出，多數情報認為相關核材料主要藏於伊朗中部伊斯法罕核設施的崩塌隧道內，其餘則分布於其他據點。《路透社》透露，美方曾在5月評估進行軍事行動以奪取核材料，但因風險過高而作罷。

川普先前受訪時則表示，「我們完全知道正在發生什麼」，暗示伊朗行動都在美方監控之下。不過他也承認，以武力方式回收相關核材料本身極具危險性。

據悉，若最終要將濃縮鈾運出伊朗，可能需動用美國國家核子安全管理局（NNSA）在田納西州橡樹嶺國家實驗室的專業移動處理設施。消息指出，美方談判團隊包括庫許納（Jared Kushner）與美國中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）近期曾前往該設施評估相關能力。

川普則曾對外表示，整體移除作業至少需要兩週以上才能完成，顯示即便協議達成，後續技術與安全挑戰仍相當龐大。