ChatGPT爆集體盜刷！　韓858人莫名訂閱「6227元」最貴方案

▲ChatGPT在南韓發生集體盜刷事件。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

生成式AI巨頭OpenAI旗下的「ChatGPT」近日驚傳用戶信用卡遭盜刷，在未授權扣款的情況下被收取「ChatGPT Pro方案」的高額訂閱費，價值29萬9000韓元（約新台幣6227元），許多人甚至從未使用過ChatGPT，引發討論。

根據南韓電視台SBS於12日的專題報導，最近各大網路社群與論壇上，出現大量「災情通報」，引發恐慌。許多受害網友紛紛貼出手機簡訊表示，自己明明從未註冊或使用過ChatGPT，卡片卻突然被刷了近30萬韓元。

根據了解，ChatGPT近日爆發大規模「集體盜刷潮」，大批用戶與根本沒用過AI的民眾，近日紛紛收到信用卡或簽帳卡被無預警狂刷29萬9000韓元（約新台幣6227元）的扣款通知，點進去一看竟全是被迫購買了ChatGPT目前最昂貴的「ChatGPT Pro方案」。

南韓當局徹查發現，6月共有1368名用戶在南韓境內扣款訂閱「ChatGPT Pro方案」，總金額約4億韓元（約新台幣833萬元）。然而其中有多達858件是遭到惡意盜刷，金額約2億5000萬韓元（約新台幣520萬元），因此被列為異常事件。而被盜刷的主要是9大信用卡公司旗下信用卡。

受害者李先生接受採訪時表示，「我根本不認識這個網站，也從來沒有在這個平台輸入過任何信用卡號，結果竟然平白無故被扣了一大筆錢！我現在真的很害怕，非常擔心我的其他張信用卡是不是也早就被盜取個資了。」

由於該電子支付系統只需要輸入卡號、有效期限、出生年月日以及密碼前2碼即可完成扣款，研判是有心人士透過不法手段，集體取得大批民眾的信用卡關鍵隱私個資後，再拿到ChatGPT平台上盜刷。

ChatGPT營運商OpenAI發表聲明澄清，「這絕對不是ChatGPT在未經用戶同意的情況下自主產生的扣款錯誤。經過技術部門追查，證實是大量遭到竊取的信用卡外部個資，被非法分子拿來進行惡意冒用。目前官方已在第一時間將受影響的支付手段全面停用。」

負責OpenAI在南韓境內電子支付的第三方支付代理商「NICE資訊通信」目前已將700多筆被標記為異常的扣款刷退，其餘案件也正加緊審核中。

為了防範盜刷災情持續擴大，OpenAI已暫停綁定新卡功能，並考慮在未來的支付流程中，加入「手機本人實名認證」等驗證方式。