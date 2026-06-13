印度軍機墜毀起火！「機身斷2截」焦黑慘況曝　飛行員恐罹難

▲ 一架AN-32軍用運輸機墜毀。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度空軍一架AN-32軍用運輸機於當地13日上午在阿薩姆邦喬爾哈特的勞里亞空軍基地（Roureah Air Force Station）降落期間發生意外，衝撞墜毀後燃起大火，機上飛行員恐已罹難，其餘機組人員傷亡狀況不明。

空軍聲明：憂飛行員已喪生 救援、調查持續

綜合NDTV等當地媒體，印度空軍聲明表示，「一架用於運送物資的AN-32貨機嘗試降落喬爾哈特基地時發生事故，目前擔憂飛行員可能已在墜機中喪生，救援與調查工作正持續進行。」事發後緊急應變團隊已趕赴現場，全力撲救火勢並進行搜救。

勞里亞空軍基地為印度東北部重要軍事設施之一，在阿薩姆邦及周邊地區空中作戰中發揮關鍵作用。當局尚不清楚此次墜機確切原因，空軍稱將在評估完畢後進一步對外說明。

AN-32「空中馱馬」36年釀22起事故

AN-32是一款由前蘇聯專為印度需求打造的雙引擎渦輪螺旋槳運輸機，素有印度空軍「空中馱馬」之稱，現役數量約達100架。這款機型能在高海拔機場及高溫熱帶環境中正常運作，最多可載運7.5噸貨物，或搭載50名乘客與42名傘兵，廣泛用於偏遠山區物資補給任務。但自1986年至今，AN-32在印度境內已發生約22起事故，本次則為2026年首起。

印度空軍上一起重大墜機事件發生於今年3月5日，當時一架蘇愷Su-30MKI戰鬥機從喬爾哈特基地起飛，執行例行訓練任務，於晚間7時42分失聯，最終墜毀於距基地約60公里的卡爾比安隆縣（Karbi Anglong）偏遠山區，造成2名飛行員不幸殉職。