歐盟證實中國「境內培訓」數百名俄軍　投入烏克蘭戰場前線

▲2022年，在烏克蘭東部頓巴斯地區，美軍提供的M777榴彈砲砲彈散落在地，準備向俄軍陣地開火。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐盟高層官員透露，歐盟情報部門已掌握相關證據，顯示中國在境內多個地點替俄羅斯士兵進行軍事訓練，且受訓人數達數百人，部分人員後續甚至被派往烏克蘭前線作戰，恐為歐洲與中國之間的關係投下新變數。此事預計也將成為歐盟外長會議焦點，牽動對中政策與安全戰略調整。

根據《基輔郵報》，歐盟一名資深官員接受《烏克蘭國家電視廣播公司》（Suspilne）訪問時證實，歐盟各國情報單位已確認，中國境內的多個設施確實存在著針對俄羅斯士兵的訓練計畫，參與人數約達數百人。他強調，「我們的情報單位已確認，這類訓練是在中國境內多個地點進行。」

該名官員補充，相關行動與中方對外說法明顯不一致。

▲俄國軍人在俄羅斯境內某處未公開地點參加核演習。（圖／路透）

該名官員進一步透露，這些訓練內容是「具體的軍事訓練」，目的在於強化作戰能力，而其中部分受訓士兵後續已出現在烏克蘭戰場或前線地區。他直言，「我們談的是數百人，但這與中國方面迄今對我們所說的內容互相矛盾。」

這項爆料恐讓北京當局宣稱的「中立立場」再度受到質疑。中國長期將俄烏戰爭稱為「危機」，並未對俄羅斯實施制裁，但同時維持與莫斯科密切的經濟與外交關係，並否認直接提供軍事支援。

報導指出，歐盟外長預計將於15日在盧森堡召開會議，屆時將討論對中關係與安全政策，包括歐洲對中國供應鏈的依賴，以及對歐盟國防產業的潛在風險。此外，印太地區若爆發危機時，歐盟的集體因應能力也將納入討論。

《路透社》先前報導指出，中國疑似在2025年底在境內秘密訓練約200名俄軍人員，部分受訓者後續返回戰場後參與烏克蘭戰事。自從2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中俄軍事合作持續升溫，包括聯合軍演等多項軍事互動，但北京當局始終否認對俄提供直接軍事支援。