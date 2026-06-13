爆同意解凍百億美元資金「換伊朗停火」　阿聯駁斥：毫無根據

▲ 阿聯否認向伊朗轉移資金。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）傳出已秘密同意向伊朗釋出數十億美元資金，換取德黑蘭停止攻擊阿聯，並重建雙邊關係，若屬實將是外交政策一大轉變。但阿聯外交部出面否認，批評相關報導不實，毫無根據。

消息人士：首批30億已撥款

《路透》12日引述4名消息人士披露此消息，說法分為2個版本。其中2名中東地區消息人士指出，阿聯已同意釋出100億美元，其中逾30億美元已完成交付；另2名知情人士則稱總金額高達200億美元，同樣有一筆30億美元的首批款項已先行撥出。4人均以事涉敏感拒絕具名，《路透》尚無法確認這些資金究竟屬於阿聯，或是來自長期凍結於阿聯銀行體系的伊朗帳戶。

消息人士分析，這項安排為美伊衝突提供各方都能接受的出口。伊朗可對外宣稱取得戰爭賠償，美國可堅稱未支付伊朗一分一毫，阿聯則藉此保住自身安全與杜拜的商業樞紐地位，對外包裝成重建地區互信的投資。另有知情人士透露，伊朗已向至少另外2個波斯灣阿拉伯國家提出類似要求。

報導指出，相關會談早在數周前就開始，但伊朗革命衛隊高官上周赴阿布達比，與阿聯國安顧問暨阿布達比副統治者塔赫農親王（Sheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan）會晤後談判進程加速，伊朗官員甚至下榻於其招待所，隨後阿聯官員也赴德黑蘭磋商細節。而伊朗對阿聯最近一次直接攻擊為5月4日，目標是阿曼灣富查伊拉港（Fujairah）。

阿聯外交部否認 范斯重申美方立場

但阿聯外交部12日公開否認，聲明強調，「沒有任何伊朗凍結資金透過阿聯釋出、轉移或協助轉移。」美國副總統范斯也重申，華府不會僅因伊朗簽署協議就釋出資金，相關經濟利益須待伊朗切實履行義務後才會兌現。白宮與伊朗當局均未即時回應《路透》置評請求。