2台人墜機「屍體卡阿蘇火山口」！天價遺體回收費　日本國庫埋單

▲阿蘇火山口發生觀光直升機墜毀事故。（示意圖／記者張方瑀攝）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣知名景點阿蘇火山1月發生觀光直升機墜毀火山口的空難，導致包含2名台灣人在內的3人罹難。由於墜機地點環境險惡，遺體回收作業延宕近5個月。如今終於傳來好消息，熊本縣警方12日宣布，將自15日起啟動回收作業，而過程中所需的4.4億日幣（約新台幣8684萬元）將由日本國庫買單。

根據《日本新聞網》報導，由總部位於岡山市的「匠航空（Takumi Aviation）」所營運的觀光直升機1月20日上午11時左右，由1名日本籍機師載著2名來自台灣的男女觀光客執行阿蘇山火山口空中觀光行程時，突然從雷達上消失，隨後被發現墜毀於阿蘇中岳第一火山口內。

當時機上1名日本籍機師以及2名來自台灣的男女觀光客被認定罹難。然而由於墜機地點位於環境險惡、不斷噴發有毒火山氣體的阿蘇中岳第一火山口內部，導致遺體與機體殘骸回收作業延宕5個月。不僅如此，由於航空公司無力承擔天價費用，導致遺體回收進度遲遲無法推進。

由於空難現場一帶被日本政府指定為「國家公園特別保護地區」，管理該處的環境省早在4月份就對航空公司發出最後通牒，要求必須盡快撤除殘骸。考量到日本即將進入梅雨季節，熊本縣警方最終決定與警察廳展開協商，改由公費支付回收費用。

熊本縣警方12日宣布，在與警察廳協議後，決定將此案列為「刑事搜查的一環」，由日本政府支付4.4億日圓（約新台幣8684萬元）將由日本國庫全額買單。預計15日正式出動「無人遠端重型機具」下探火山口，回收遺體，目標在8月底前完成遺體回收作業。