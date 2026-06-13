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迦納「王牌球星」涉性侵！遭加拿大拒發簽證　確定缺席世界盃首戰

▲▼迦納「王牌球星」涉性侵！遭加拿大拒發簽證　確定缺席世界盃首戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕爾特伊遭加拿大拒發簽證，因此無法入境參加比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2026年FIFA世界盃足球賽開打，然而被視為迦納國家隊王牌的32歲球星湯馬斯·帕爾特伊（Thomas Partey）卻因為涉嫌性侵，被加拿大禁止入境。這意味著這名中場球員將無法入境多倫多，被迫缺席迦納對陣巴拿馬的世界盃首戰。

根據《每日郵報》報導，國際足總在11日證實，帕爾特伊將無緣在多倫多舉行的首場小組賽，因為加拿大政府已經正式駁回了他的簽證申請。報導指出，帕爾特伊在英國身陷多起性侵官司，儘管他否認了所有指控，且拒絕認罪，但仍遭到世界盃足球賽第一主辦國加拿大的移民局「拒發簽證」，目前相關法律程序仍在進行中。

國際足總（FIFA）對此發表聲明表示，「加拿大政府已經拒絕了帕爾特伊的簽證申請。FIFA不參與主辦國的移民審查程序，包括簽證的裁決。正如以往所有FIFA賽事一樣，最終決定誰能獲得簽證並被允許進入該國的權力，完全取決於主辦國政府。」

FIFA也無奈強調，組織沒有任何權力推翻加拿大的裁決，也無法為其核發特殊參賽豁免權。雖然加拿大政府並未公開說明拒發簽證的原因，但有報導稱，這項決定與加拿大的移民政策有關。

2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，迦納本次被分在競爭極其激烈的L組，而帕爾特伊原本被寄予厚望，要帶領球隊在包含英格蘭、克羅埃西亞在內的「死亡之組」中殺出重圍。

儘管帕爾特伊目前已經隨團隊抵達北美，如今卻被迫缺席首戰。所幸迦納隊接下來的剩餘2場小組賽都將移師美國本土舉行，只要他的美國簽證與入境旅行限制未再出現變數，帕爾特伊仍有機會前往波士頓對陣英格蘭，並在最後一場小組賽於費城迎戰克羅埃西亞。

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