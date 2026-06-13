歐盟全體成員同意！　烏克蘭、摩爾多瓦「入盟談判」下週重啟

▲歐洲理事會主席柯斯塔（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和歐盟委員會主席范德賴恩（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲聯盟（EU）宣布，烏克蘭與摩爾多瓦的入盟程序將於下週啟動。27個歐盟成員國大使在12日於布魯塞爾舉行的會議中達成共識，同意15日在盧森堡正式重新啟動與這兩個國家的入盟談判。

匈牙利新政府放行 結束親俄派杯葛

根據《法新社》報導，歐盟各國領袖早在2023年12月就同意與烏克蘭、摩爾多瓦展開入盟談判，但當時由親俄派總理奧班（Viktor Orban）領導的匈牙利，強烈反對基輔加入歐盟的申請，導致談判被迫暫停。直到今年5月上任的匈牙利新政府於上週同意放棄奧班的否決權，入盟程序才總算得以恢復。

匈牙利新任總理馬格雅（Peter Magyar）上週已就烏克蘭境內匈牙利裔少數族群的權益問題，與基輔達成協議，解決了這個長期存在於兩國間的癥結點。

不過，馬格雅強調，匈牙利不支持讓烏克蘭以「快速通關」的方式加入歐盟；他表示，如果烏克蘭能夠在未來10到15年內成功完成全部33個入盟談判章節，布達佩斯當局就會舉辦公投來決定是否支持其入盟。

抵禦俄國侵略 擴大版圖成歐盟戰略選擇

烏克蘭與摩爾多瓦當局皆將加入歐盟視為抵禦俄羅斯侵略的額外安全保障；俄羅斯方面則堅稱，維持對其「近國外」（前蘇聯國家）的控制，是保障俄羅斯國家安全的關鍵。

歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體發表聯合聲明指出，所有成員國都已同意與烏克蘭及摩爾多瓦展開第一批入盟談判項目。

兩人表示，這是對兩國在面對極大挑戰時，推動改革所展現的決心、勇氣與努力的肯定，「擴大版圖是個戰略選擇，在充滿不確定性的世界裡，擁有一個更強大的歐洲聯盟符合我們的共同利益。」

談判耗時數年 首重法治等「基本原則」

事實上，與基輔的入盟談判早在2024年6月就已正式展開，這項舉動象徵意義濃厚，旨在俄羅斯2022年全面入侵後，強力展現對烏克蘭的支持。這也啟動了一個通常需要耗費數年的複雜程序，涵蓋從農業到法治等各個領域的協商。

柯斯塔與范德賴恩在聲明中提到，下星期的談判將從開啟整個程序的「基本原則」部分著手，這涵蓋了法治等核心原則，也是這兩個候選國被期望必須遵守的基礎規定。