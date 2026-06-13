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開踢即罵爆！「補水暫停」硬插廣告害錯過比賽　球迷怒：毀了世足

▲▼世足B組首戰12日登場，加拿大與波赫以1:1打平，圖為下半場補水暫停。（圖／路透）

▲ 12日世足B組首戰下半場補水暫停，最終加拿大與波赫以1:1打平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2026世界盃足球賽才剛開幕，美國轉播商《福斯體育》（FOX Sports）便遭球迷炮轟。國際足總（FIFA）今年新增「補水暫停」（Hydration Break）規定，裁判可在上下半場中間各暫停約3分鐘供球員補水，《福斯》卻藉此空檔插播全版廣告，甚至不顧比賽已經重啟，導致球迷錯過賽事畫面。

綜合《每日郵報》等外媒，世足開幕戰由地主國墨西哥對戰南非，墨西哥前鋒希梅內斯（Raúl Jiménez）在第67分鐘破門得分、全場沸騰之際，《福斯》主播隨即宣布「由Powerade贊助的補水暫停」，鏡頭隨即切入廣告。

約2分鐘廣告期間，場上球員已經就定位，裁判桑帕歐（Wilton Sampaio）甚至必須出手攔下南非球員開球，硬生生等了約40秒，《福斯》才終於播完威訊（Verizon）、美國銀行及Adidas等品牌廣告。切回直播畫面時，比賽已經重啟數秒。

根據《The Athletic》取得的消息，FIFA明確告知電視台不得在裁判吹哨後20秒內開始廣告，且必須在比賽恢復前至少30秒切回賽事畫面。但《福斯》在首場比賽便多次違反規定，且在第二場南韓對捷克的比賽中同樣未達標準，目前尚不清楚FIFA是否會究責。

球迷對此紛紛在社群媒體開砲，「《福斯》在世界盃中場放廣告？這到底在搞什麼，太丟臉了」、「廣告插播補水暫停，會毀了這屆世界盃」。就連《福斯》自家評論員、前美國女足球員洛伊德（Carli Lloyd）也公開發文表態，「我很討厭這樣。」

反觀美國的西班牙語轉播商Telemundo則宣布補水暫停期間全程不插播全版廣告，僅在畫面左側保留L型廣告條；英國ITV同樣維持賽事直播不中斷。

▼ Telemundo強調暫停期間不播放廣告。

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