開踢即罵爆！「補水暫停」硬插廣告害錯過比賽　球迷怒：毀了世足

▲ 12日世足B組首戰下半場補水暫停，最終加拿大與波赫以1:1打平。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
2026世界盃足球賽才剛開幕，美國轉播商《福斯體育》（FOX Sports）便遭球迷炮轟。國際足總（FIFA）今年新增「補水暫停」（Hydration Break）規定，裁判可在上下半場中間各暫停約3分鐘供球員補水，《福斯》卻藉此空檔插播全版廣告，甚至不顧比賽已經重啟，導致球迷錯過賽事畫面。
綜合《每日郵報》等外媒，世足開幕戰由地主國墨西哥對戰南非，墨西哥前鋒希梅內斯（Raúl Jiménez）在第67分鐘破門得分、全場沸騰之際，《福斯》主播隨即宣布「由Powerade贊助的補水暫停」，鏡頭隨即切入廣告。
約2分鐘廣告期間，場上球員已經就定位，裁判桑帕歐（Wilton Sampaio）甚至必須出手攔下南非球員開球，硬生生等了約40秒，《福斯》才終於播完威訊（Verizon）、美國銀行及Adidas等品牌廣告。切回直播畫面時，比賽已經重啟數秒。
根據《The Athletic》取得的消息，FIFA明確告知電視台不得在裁判吹哨後20秒內開始廣告，且必須在比賽恢復前至少30秒切回賽事畫面。但《福斯》在首場比賽便多次違反規定，且在第二場南韓對捷克的比賽中同樣未達標準，目前尚不清楚FIFA是否會究責。
球迷對此紛紛在社群媒體開砲，「《福斯》在世界盃中場放廣告？這到底在搞什麼，太丟臉了」、「廣告插播補水暫停，會毀了這屆世界盃」。就連《福斯》自家評論員、前美國女足球員洛伊德（Carli Lloyd）也公開發文表態，「我很討厭這樣。」
反觀美國的西班牙語轉播商Telemundo則宣布補水暫停期間全程不插播全版廣告，僅在畫面左側保留L型廣告條；英國ITV同樣維持賽事直播不中斷。
▼ Telemundo強調暫停期間不播放廣告。
???? Telemundo TV commentator: "We are one of the only networks in the world to NOT show ads during the World Cup cooling breaks."— The Touchline | ???? (@TouchlineX) June 12, 2026
"We prefer the old school way. We should be able to see what the players do. We show fans, people enjoying, not the corporate direction of football." pic.twitter.com/8nVTsIiYQt
讀者迴響