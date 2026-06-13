世足觀眾席「大片空位」！韓捷戰坐不滿　18萬張FIFA二手票賣不掉

▲世足賽南韓對捷克，觀眾席出現大片空位。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

2026年美加墨世界盃才剛揭幕，賽場空位問題便迅速登上話題版面。英國媒體《每日電訊報》報導，南韓在墨西哥瓜達拉哈拉以2比1逆轉捷克的分組賽事中，球場多處座位明顯空著，尤其集中在場邊高價區域，與FIFA公布的接近滿場數字形成強烈對比，外界開始質疑高額票價是否已讓球迷望之卻步。

此役舉辦地點為墨西哥瓜達拉哈拉的阿克隆球場，FIFA公告出席人數為4萬4985人，距離場館總容量4萬5664人僅差679人，看似幾乎座無虛席。然而電視轉播鏡頭卻清楚捕捉到，多個看台區域空位連片，官方數字與視覺畫面之間的明顯差距，引發各方討論。

根據《每日電訊報》的報導，出現空位的區域主要是票價較高的席次，一般票價從約400美元（約新台幣1萬2648元）起跳，企業招待包廂套票更飆升至5000美元（約新台幣15萬8107元）。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）在賽事開幕前夕曾公開宣稱，本屆世界盃的票務需求堪稱「史無前例」，累計售票量已突破600萬張，創下歷屆新高。不過報導同時指出，截至本周初，FIFA官方授權的二手票務平台上仍有大約18萬張門票尚未售出，這項數據讓外界對「需求創紀錄」的說法多了幾分保留。