伊朗多架攻擊無人機射向荷莫茲！　美軍宣布：全數擊落

▲ 伊朗見證者（Shahed）無人機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央司令部（CENTCOM）證實，美軍已在荷莫茲海峽附近擊落伊朗發射的多架單向攻擊無人機，阻止其威脅來往商船。儘管美伊雙方就和談進展發出積極訊號，緊張局勢仍持續升溫。

《路透》引述一名不具名知情人士說法報導，伊朗無人機當時正飛往荷莫茲海峽，對途經這條全球最重要石油運輸航道之一的商船構成威脅。

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

中央司令部隨後在X平台聲明證實，「伊朗發射多架單向攻擊無人機，試圖攻擊途經荷莫茲海峽的商業船隻，美軍已於近幾小時內全數擊落。目前海峽交通暢通無阻，國際貿易走廊仍開放通行。」

此前，美國總統川普12日稍早才對德黑蘭發出警告，要求停止向試圖通過海峽的船隻發射無人機，要求伊朗「最好盡快收斂，而且要快！」

此次事件發生之際，美伊雙方均稱和平談判取得一定進展，但海峽緊張持續升溫，令外界對談判前景感到憂慮。