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馬斯克讓員工一夜暴富！　焊接工「死抱10年」爽賺2800萬元

▲▼SpaceX公司領導階層成員和嘉賓在紐約納斯達克市場中心陽台上慶祝SpaceX首次公開發行（IPO）。（圖／路透）

▲SpaceX公司領導階層員工和嘉賓在紐約納斯達克市場中心（Nasdaq MarketSite）陽台上慶祝SpaceX首次公開發行。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）創紀錄的首次公開募股（IPO），正為數千名曾以股票作為部分薪酬的現任及前任員工帶來一筆龐大的意外之財。這波財富大爆發的受益者，不僅有設計火箭和衛星的工程師，更包含協助公司日常運作的咖啡師、清潔工等基層員工。

當年配股沒當回事　前員工嗨賺近2800萬元

《福斯財經》在加州廠區外採訪多位員工，一名製程規劃師直呼IPO太美好，「伊隆（馬斯克）是最棒的！」另一名員工則笑稱，自己當百萬富翁一陣子了，但等閉鎖期結束、真正能賣股時，才會有成為富翁的真實感。

曾在SpaceX當焊接工、現任職於藍色起源（Blue Origin）的赫南德茲（Juan Hernandez）透露，2015年入職時獲配1萬美元（約台幣31.6萬元）股票，當時覺得沒什麼大不了。

如今他手中6500股依上市價135美元（約台幣4268元）計算，價值近88萬美元（約台幣2782萬元）。他強調認股權能激勵員工，未來將繼續努力上班，並感謝馬斯克讓大家生活變得更好。

▲▼SpaceX公司領導階層成員和嘉賓在紐約納斯達克市場中心陽台上慶祝SpaceX首次公開發行（IPO）。（圖／路透）

▲SpaceX公司領導階層員工和嘉賓在紐約納斯達克市場中心（Nasdaq MarketSite）陽台上慶祝SpaceX首次公開發行。（圖／路透）

股價暴漲打亂計畫　前工程師身價破8.8億元

據《華爾街日報》報導，5年前搬到義大利的63歲前SpaceX工程師拉沃伊（J. André Lavoie），以此次IPO價格計算，手中股票價值超過2800萬美元（約台幣8.8億元）。

拉沃伊表示，他打算用這筆資金翻修買下的飯店，並考慮協助社區將燒木柴取暖的方式轉換成更乾淨的暖氣來源。他也無奈笑說，每年股價漲得有夠誇張，「一直打亂我的人生計畫。」

27歲女員工穆塞爾曼（Maryellen Musselman）曾在火箭回收船工作，任職兩年期間用10%薪水認購股票。賣股將是她「最後一刻的決定」，並打算用這筆錢在維吉尼亞州創業開船舶維修公司，感嘆「討海人通常不會是公司股東，也不一定總能享有福利。」

「1號員工」見證歷史：馬斯克說的都是真的

SpaceX於2002年聘請的第一位員工、曾帶領開發獵鷹9號梅林引擎及星艦猛禽引擎系統的穆勒（Tom Mueller），在《福斯財經》的節目上大讚這次IPO將徹底改變員工人生。

穆勒回憶道，「伊隆總是說，『你的薪水是一回事，但真正有價值的是公司股權。』然後我們大家都會覺得，『對啦，好喔，總有一天吧』，如今那一天真的來了，這實在太棒了。」

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