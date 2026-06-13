北韓核武圈變天！金正恩視察現場「官員C位改變」　洩人事異動

▲北韓核武官員出現世代交替，新任軍需工業部副部長崔日煥陪同金正恩視察核物質生產工廠。（圖／翻攝自勞動新聞，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）核武人事出現重大世代交替！南韓媒體觀察北韓黨務機關報《勞動新聞》發現，北韓最高領導人金正恩近期視察濃縮鈾生產設施時，隨行核武官員出現明顯變動，長期負責相關業務的軍需工業部副部長洪承武已不見身影，取而代之的是新任副部長崔日煥（音譯），顯示北韓核武指揮體系可能正進行重組。

根據南韓媒體《News1》，金正恩本月3日視察新型核物質生產工廠（濃縮鈾）時，陪同在側並負責現場說明的核心人物，已由崔日煥全面接手。報導指出，崔日煥在今年2月舉行的朝鮮勞動黨第9次代表大會後，被視為核能力領域的「新任核心負責人」，逐步取代前任人選。

崔日煥其實並非首次出現在金正恩核設施視察行程中。包括2024年9月、2025年1月，以及近期《勞動新聞》公開的視察畫面中，他皆有隨行。不過在早期畫面中，他僅屬於陪同官員之一，並未特別凸顯；但在今年的視察中，他已轉為站在最前線，直接向金正恩說明工廠運作與關鍵內容，角色明顯提升。

相較之下，前任軍需工業部第一副部長洪承武已逐漸淡出公眾視野。報導指出，現年已逾80歲的洪承武在第9次黨代表大會後未再出現在公開的中央委員會領導名單中，外界普遍認為其已退出第一線職務。

此外，2024年與2025年前兩次核設施視察中仍可見的部分官員，在最新一輪視察中也出現變動。例如先前並未特別突出的核武相關技術官員，在近期畫面中開始被注意到，顯示陪同金正恩視察的核心技術團隊也正在調整。

崔日煥本身的公開資訊相當有限，甚至在多數北韓人物資料中並未詳細收錄其背景。不過南韓情報單位指出，早在2023年北韓發射偵察衛星引發國際制裁時，崔日煥就已被列入制裁名單，但當時外界對其外貌與實際職務仍缺乏清晰掌握。

分析認為，從此次人事變動來看，北韓可能正透過朝鮮勞動黨內部改組，推動核武研發體系的世代交替與技術班底更新，並藉由公開視察畫面逐步呈現新一代核心幕僚的成形。