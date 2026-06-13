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停火協議近了？伊朗外長曝「美伊交易內容」　解除封鎖荷莫茲海峽

▲▼ 荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗歷經數個月軍事衝突，雙方距離達成停火協議似乎只差最後一步。伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）表示，與美國的協議已接近完成，內容包括重新開放攸關全球能源運輸命脈的荷莫茲海峽，以及美方解除對伊朗的海上封鎖。美國官員也證實部分協議內容，但強調伊朗必須履行承諾，才能逐步獲得經濟利益。

根據英媒《BBC》，美國與以色列首先於今年2月28日對伊朗境內多處目標發動空襲，伊朗隨後對以色列及美國在波斯灣的盟友展開報復攻擊，並實質關閉荷莫茲海峽。儘管雙方於4月達成停火，但近幾個月仍不時互相發動攻擊，本周更出現兩輪報復性打擊。

美國總統川普12日透露，他已取消原定對伊朗的軍事攻擊行動，原因是談判代表「剛剛達成一項非常好的協議」，且雙方有望在近期正式簽署。不過，伊朗媒體隨後披露一份據稱包含14項內容的協議草案，卻遭川普否認，直指內容與實際協議毫無關聯。

▲▼美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）

▲美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）

另一方面，協助斡旋談判的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美伊雙方已就諒解備忘錄（MOU）達成共識，目前僅剩最後程序待完成。阿拉奇則坦言，伊朗最高國家安全委員會內部對協議仍有支持與反對聲音，目前尚未作出最終集體決定，「如果獲得批准，協議將以遠端方式簽署」。

美國官員向媒體說明，一旦協議生效後，伊朗重新開放荷莫茲海峽，以換取美國解除對伊朗航運的封鎖。接下來，雙方將展開為期60天的談判，重點聚焦於伊朗的濃縮鈾庫存。美方表示，相關濃縮鈾最終將被銷毀並移出伊朗境外，但具體執行方式仍待進一步協商。

在經濟層面，美國不會預先提供資金或立即解凍伊朗資產，而是依據伊朗履行情況，逐步解除制裁並恢復其融入全球經濟體系。美方強調，協議建立在「實際表現」而非互信基礎上，只有在確認伊朗完成承諾後，才會給予相應經濟利益。

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列報復空襲。（圖／達志影像／美聯社）

此外，協議也要求伊朗停止資助中東地區代理武裝勢力，包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等組織。阿拉奇則透露，備忘錄內容還涉及團結以色列與真主黨之間的衝突，但美方過去曾表示，黎巴嫩問題未必納入此次協議範圍，顯示雙方在部分議題上仍存在分歧。

阿拉奇強調，解除美國海上封鎖是備忘錄中的首要條款。他並指出，未來荷莫茲海峽的管理方式「將不再與過去相同」。自伊朗封鎖該海峽後，德黑蘭當局一直要求通行船舶支付費用，而美方則堅持所有商船應享有自由航行權。

儘管美國、伊朗、巴基斯坦以及另一個斡旋國卡達（Qatar）都對談判進展抱持審慎樂觀態度，但各方也承認仍有最後障礙待克服。阿拉奇表示，「一旦最後階段談判完成，這項協議就會簽署並對外宣布」、「此事可能在未來幾天內發生，我非常有信心。」

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