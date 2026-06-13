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中東戰火延燒！阿聯運輸機直飛南韓大邱　搶運「天弓Ⅱ」防空飛彈

▲▼12日上午，阿拉伯聯合大公國派遣C-17大型軍用運輸機抵達南韓大邱空軍基地。（圖／VCG）

▲12日上午，阿拉伯聯合大公國派遣C-17大型軍用運輸機抵達南韓大邱空軍基地。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國與伊朗的戰事仍持續進行，阿拉伯聯合大公國（UAE）為了加速取得南韓國產中程地對空飛彈「天弓Ⅱ」防空系統，本周陸續派遣C-17大型軍用運輸機前往南韓大邱空軍基地裝載裝備，並提前運出第三套防空砲組。同時，歐洲與多國也同步加強與南韓的防務合作，帶動韓製武器在國際市場關注度。

根據韓媒《朝鮮日報》、《東亞日報》，南韓政府與軍火商關係人士指出，阿拉伯聯合大公國本週起陸續派遣多架C-17戰略運輸機抵達大邱空軍基地，直接執行「天弓Ⅱ」防空系統裝載作業，包括發射車、雷達系統與攔截飛彈等關鍵裝備。

由於美國與伊朗衝突延長，導致海上航線安全受到影響、部分海運受阻，阿拉伯聯合大公國改採「空運優先」方式，加速戰備部署，動用自有軍機執行跨國運輸任務。

▲▼南韓國產中程地對空導彈「天弓」。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國產中程地對空導彈「天弓」。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，此次運出的為第3套天弓Ⅱ防空砲組，屬於原定交付計畫中的一部分，但已較原排程提前約半年交付。該系統由4輛發射車、8具發射管的發射車、機動多功能雷達以及戰術控制中心（ECS）組成，並搭配數十枚攔截飛彈一併交付。

韓方業界人士指出，阿拉伯聯合大公國於2022年與韓國LIG Nex1、韓華系統與韓華航空航天簽署共10套天弓Ⅱ採購合約，目前已有2套完成實戰部署，攔截成功率約達96%。

性能方面，天弓Ⅱ可在約50公里範圍內攔截飛行目標，飛行速度達4.5至6馬赫，最高攔截高度約20公里，若對抗彈道飛彈，攔截距離與高度分別約為20公里與15公里，採「直接碰撞摧毀」方式運作，原本即為因應北韓（朝鮮）彈道飛彈威脅所研發。

▲▼南韓京畿道平澤市海軍第2基地，士兵站在愛國者飛彈發射器與天弓飛彈旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓京畿道平澤市海軍第2基地，士兵站在愛國者飛彈發射器與天弓飛彈旁。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲防務合作也同步升溫。荷蘭國家軍備局局長布爾霍特（Harold Boekholt）近日訪韓，與南韓國防部高層關係人士討論兩國防務合作可能性，表示雙方可在軍艦建造與感測系統等領域合作，甚至拓展至第三國軍售市場。南韓官員則透露，荷蘭近年提高國防支出目標至GDP的3.5%，對天弓Ⅱ等韓製防空系統展現高度興趣。

此外，15日至17日將有包括沙烏地阿拉伯、波蘭、土耳其、英國、義大利、印尼與菲律賓等7國共15名軍方代表，觀摩南韓空軍年度演訓「翱翔鷹」（Soaring Eagle）。訪韓期間，外國軍官將登上南韓國產輕型攻擊機FA-50後座，實際體驗飛行與作戰流程。韓軍透露，過去同類觀摩僅有少數國家參與，「此次規模為歷來最大」。

►成功擊落伊朗飛彈！南韓國產「天弓2型」受矚目　攔截率破9成

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