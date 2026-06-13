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台男在泰國「人間蒸發」！遭騙光積蓄+黑心小黃洗劫　友急尋人

▲▼台男在泰國「人間蒸發」！遭騙光積蓄　友急尋人。（圖／翻攝自Facebook／พัทยาทอล์ค）

▲男子最終在友人的協助下重新辦理護照。（圖／翻攝自Facebook／พัทยาทอล์ค）

記者王佩翊／編譯

泰國一名女網友日前在臉書社群發文求助稱，自己的一名台灣籍男性友人日前在泰國遭到中國犯罪集團詐騙，導致台灣的銀行帳戶錢全被騙光，因此急忙想要回國處理，怎知他搭車前往機場途中，卻被計程車司機洗劫，行李與個人證件被拿走，隨後人間蒸發。所幸最後該名台灣籍男子終於在網友協助下補辦證件，回到台灣，警方也在持續搜索司機下落。

根據The Thaiger報導，泰國女子蘇帕拉（Suparat）在臉書知名社團「芭達雅交流（Pattaya Talk）」發文向廣大網友求助稱，自己丈夫的一名台灣籍好友在泰國失蹤，由於他日前剛承受了極大的財務損失與精神壓力，家屬與朋友非常擔心他會想不開走上絕路。

她寫道，該名台灣籍男子在泰國遭到中國電信詐騙集團設局，騙光了台灣銀行帳戶內的大筆積蓄，因此打算在6月7日搭機返台報警。然而他在前往曼谷廊曼國際機場的途中，竟然又不幸搭上一輛黑心計程車。

她聲稱，司機因為男子身上「現金不夠支付車資」，要求他立刻下車，隨後拿走他的私人物品、行李以及護照。他雖然第一時間試圖向曼谷警方報案，但因語言障礙，導致報案過程困難重重。走投無路之下，他只好輾轉聯繫上蘇帕拉住在芭達雅的丈夫求救。

男子隨後從曼谷前往芭達雅與朋友會面，並在蘇帕拉夫妻安排的住宿地點等待。不料，卻突然人間蒸發。蘇帕拉夫妻擔憂他是精神崩潰，立刻發動網路尋人。幸運的是，在熱心網路社群與芭達雅當地民眾的協助下，眾人成功找到了這名台灣籍男子，而蘇帕拉夫妻也順利陪同他前往警察局與大使館補辦證件。男子目前已經順利返回台灣。

蘇帕拉強調，她與丈夫將持續代表受害者與泰國警方保持密切聯繫，揪出涉嫌洗劫的計程車司機。目前警方尚未透露台男遺失財物的金額。

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