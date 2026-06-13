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司法風暴擴大！尹錫悅「戒嚴8案」全面延燒　過半完成一審判決

▲▼南韓前總統尹錫悅11日下午5時搬離總統官邸，從黑色座車開窗向支持者揮手。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統尹錫悅在戒嚴後所涉及的8起刑事案件，已有半數完成一審宣判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因「平壤無人機疑雲」等多項刑事案件接連進入司法程序，其中該案一審遭判處30年有期徒刑之重刑後，他與律師團在判決出爐僅數小時內便提出上訴，強烈批評司法判決「帶有政治性誤導」。目前尹錫悅在戒嚴後所涉及的8起刑事案件中，已有半數完成一審宣判，部分案件則進入上訴或審理階段。

根據《韓聯社》，尹錫悅涉及的「平壤無人機疑雲」案件，在首爾中央地方法院刑事合議庭認定多項「一般利敵罪」等外患相關罪名成立後，於昨（12）日一審判處有期徒刑30年。尹錫悅的律師團隨即表示，已就該案正式提出上訴，距離宣判僅約5個半小時，顯示其對判決結果高度不服。

▲▼北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2024年10月宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀平壤。（圖／達志影像／美聯社）

律師團進一步指出，對於該案的法律認定完全無法接受。他在判決後召開記者會強硬表示，「若司法部以這種方式編造內亂與利敵的邏輯，未來勢必將付出代價。」其中律師金桂利更在發言中情緒激動，強調在準備辯護期間「從未預料會出現有罪判決」，甚至一度哽咽。

相較過往案件通常在判決後數日才提出上訴，此次尹錫悅於判決當日即迅速啟動法律救濟程序，被外界解讀為對法院判決立場的全面否定。此前，他在涉及「內亂首謀」案件中於一審5天後上訴，而在阻撓高級公職人員犯罪調查處執行逮捕令的案件中，則於3天後提出上訴。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，軍隊入駐國會，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大。（圖／路透）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

報導指出，隨著此次判決出爐，尹錫悅在戒嚴時所涉及的8起刑事案件中，已有4件完成一審宣判，其中包括內亂首謀罪被判無期徒刑，以及本次無人機入侵北韓（朝鮮）案件判處30年徒刑；另有部分案件仍在審理或等待宣判，包括將於7月進行的政治資金法違反案及涉及總統大選期間不實言論的案件。

此外，部分案件後續影響同樣備受關注，例如若政治資金案最終成立並達一定刑期標準，可能牽動政黨選舉費用返還等法律後果。另一方面，涉及「海軍士兵死亡事件」相關的兩起案件目前仍在一審審理中，而部分已進入上訴程序的案件則因法官迴避與抗告程序而出現停滯或延宕。

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