資源回收廠驚現「人腿屍塊」！染血繃帶藏腳掌　韓警難追死者身分

▲位於南韓仁川市延壽區松島洞的資源回收處理廠，10日下午發現人體殘肢。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川廣域市延壽區松島洞一處資源回收處理設施，日前在回收物分類作業過程中，驚見一截慘遭截肢的人腿，引發社會關注。警方隨即成立64人規模搜查本部展開調查。不過截至目前為止，無論是死者身分、遺體來源或是否涉及刑案，仍未取得關鍵突破，國立科學搜查研究院（國科搜）也尚未確認死者年齡與性別。

根據《韓聯社》、《中央日報》、《News1》等韓媒報導，這起案件發生於10日下午2時28分，地點位在仁川廣域市延壽區松島洞的「南部圈廣域生活資源回收中心」。工作人員在回收物預先分類作業時，發現一截包裹著染血繃帶的人腿，隨即報警處理。

警方表示，發現的遺體部位為單側腿部，從膝蓋下方至腳跟長約41公分，腳掌長度約210毫米（21公分）。由於遺體遭截斷後可能因乾燥而產生收縮，因此實際尺寸可能與死者生前有所差異。警方研判，死者有可能是女性或年紀較小的學生，但目前仍無法確認。

案發後，仁川延壽警察署成立由64名警力所組成的搜查本部，全面追查遺體來源。警方除了重新比對近期失蹤人口資料外，也向仁川地區部分學校發函，調查是否有長期翹課或未到校的學生。然而截至目前為止，仍未發現足以確認死者身分的線索。

警方指出，即使已從遺體取得DNA樣本，仍必須有可供比對的對象才能確認身分，但目前尚未找到相關比對資料，加上失蹤兒童的DNA資訊並非全部集中建檔管理，因此僅靠基因分析並不容易直接鎖定死者。

調查人員目前也正全力追查遺體流入回收中心的途徑。警方已鎖定案發當天進入回收中心的34輛回收車，其中20車次來自延壽區、14車次來自中區（含永宗島）。當天該中心共處理約35噸回收物，但警方全面檢查後，並未發現其他人體部位。

由於回收物會先在不同地點集中，再運送至回收中心，實際發現人腿的垃圾堆究竟來自哪個區域，仍需進一步追查。警方目前正分析回收車行車紀錄、監視器畫面以及各收運區域資料，試圖釐清人腿流入過程，以及是否涉及殺人、棄屍或分屍等刑事案件。

另一方面，國科搜已接受警方委託進行遺體解剖與DNA鑑定。國科搜先前向警方提出第一階段口頭意見，表示目前無法確認死者年齡層或性別，相關精密鑑定工作仍在持續進行中。警方則表示，將以所有可能性為前提展開調查，儘速查明案件真相。