尹錫悅又被傳喚！涉派軍人闖國會　特檢組辦「叛亂首領罪」恐判死

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急發布戒嚴，再度遭特別檢察組傳喚偵訊。綜合特別檢察官權昌榮今（13）日上午10時起以涉嫌違反《軍刑法》、擔任「叛亂首領」嫌疑人身分，對其展開第二次調查。由於該罪名法定刑僅有死刑，若最終被認定有罪，恐使尹錫悅原本已遭判處的刑責進一步加重。

根據《韓聯社》，特檢組指出，尹錫悅涉嫌與時任南韓國防部長金龍顯、前陸軍參謀總長朴安洙等人共謀，在發布緊急戒嚴期間派遣攜帶武器的軍人前往國會與中央選舉管理委員會，試圖以武力干預國家機關運作，涉嫌構成叛亂行為。

雖然叛亂罪原則上適用於軍人，但特檢組認為，若非軍職人士與軍方共同策劃、執行相關行動，仍可依同罪追究刑事責任。因此，檢方將尹錫悅列為叛亂首領嫌疑人進行調查。

尹錫悅13日上午搭乘法務部押送車輛，經由地下通道進入位於京畿道果川市的第二次綜合特檢組辦公室接受訊問，並未對外公開露面。辦公室周邊則聚集部分支持者與傾保守傾向的公民團體，高喊「停止政治迫害」、「釋放尹錫悅」等口號表達抗議。

▲尹錫悅搭乘法務部專車。（圖／達志影像／newscom）

事實上，尹錫悅已因戒嚴事件被控「內亂首領」罪，一審遭判處無期徒刑，目前正進入二審程序。此外，法院昨（12）日才針對涉嫌下令派遣無人機進入北韓（朝鮮）首都平壤、藉此升高緊張情勢，並為戒嚴鋪路的外患案作出一審判決，判處其30年有期徒刑，尹錫悅已提出上訴。

對於此次新增的叛亂首領指控，尹錫悅律師團則強烈反駁，主張相關事實早已納入目前審理中的內亂首領案件範圍，特檢組再次以不同罪名偵辦，形同「一案兩訴」，違反憲法禁止雙重處罰原則。他們認為，派遣軍隊進入國會等行為本來就是內亂案的重要犯罪事實，不應再另立罪名重複追訴。

特檢組表示，將綜合當天訊問內容與尹錫悅的辯解，進一步檢視相關法律適用問題，再決定是否正式追加起訴。

除了戒嚴案之外，特檢後續也預計針對總統官邸預算挪用爭議傳喚尹錫悅到案說明。另外，包括其妻金建希涉及的德意志汽車（Deutsch Motors）炒股案調查遭施壓疑雲，以及首爾至京畿道楊平高速公路路線變更爭議等案件，未來偵辦方向也可能進一步指向尹錫悅本人。