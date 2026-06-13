快訊／川普下令擊殺跨國黑幫「阿拉瓜火車」頭目！　畫面曝光

▲川普下令擊斃跨國黑幫「阿拉瓜火車」頭目。（圖／翻攝自Truth Social／@realDonaldTrump）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，在他的親自指示下，美軍南方司令部已發動迅速且致命的打擊，成功擊斃地球上最嗜血恐怖組織之一、跨國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren De Aragua）的頭目蓋雷羅（Niño Guerrero）。

痛批拜登開放邊境 美軍出手「為受害者復仇」

川普在貼文中將矛頭對準前總統拜登（Joe Biden），痛批在他重返白宮之前，拜登為數百萬名的非法罪犯敞開了美國南部邊境，放任這支外籍大軍在美國領土上肆無忌憚地強暴、殘害並謀殺美國公民，卻能完全逍遙法外。

川普提到，他在競選期間就承諾要把這些「怪物」趕出美國，並為慘遭屠殺的受害者家屬討回公道。他特別不捨地點名了12歲女孩農加雷（Jocelyn Nungaray）、22歲的萊肯（Laken Reilly）以及無數逝去的美麗靈魂。

川普強調，「透過這次行動，美國軍隊已經為他們、他們的家人及摯愛報了血海深仇。」

BREAKING: President Trump says the United States has killed the leader of Tren de Aragua. pic.twitter.com/b9AdhGRsLe — Scope Report (@ScopeReport_) June 13, 2026

狂酸「軟弱的領導人」 與委內瑞拉聯手斷絕避風港

川普指出，在他政府團隊上台初期，就兌現承諾將「阿拉瓜火車」正式列為外國恐怖組織，不僅驅逐了數千名邪惡罪犯，更對長期殘害美國公民的毒梟集團全面開戰。他同時狂酸過去「軟弱的領導人」只會讓美國陷入無助與被動挨打的局面。

此外，川普透露，這次成功的打擊行動與美國在委內瑞拉的朋友們進行了密切的協調配合，雙方合作得非常順利，也成功切斷了該組織的後路。

霸氣宣示：隨時隨地揪出殺人狂

川普在文末強硬表示，如今「阿拉瓜火車」的恐怖份子無論在委內瑞拉或世界任何角落，都再也找不到避風港。

他霸氣宣示，「在我的領導下，我們絕對會隨時隨地揪出這些窮凶惡極的殺人狂和大毒梟，把他們通通打入他們該待的地獄深淵！天佑美國！」