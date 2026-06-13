外媒：美軍擬派「地面部隊」奪伊朗濃縮鈾　川普憂引發大戰喊卡

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府險些對一場高風險軍事行動開綠燈，根據CNN獨家報導，美軍最高將領上個月底匆忙奔赴佛州，親自聽取一項地面作戰計畫，該計畫旨在派遣美國地面部隊強行進入伊朗奪取高濃縮鈾。然而，這項恐引發全面大戰的秘密任務，在最後一刻被總統川普（Donald Trump）緊急叫停。

五角大廈險開綠燈 高風險「地面戰」急喊卡

CNN引述兩名知情人士報導，這場簡報迫切且敏感。參謀首長聯席會議主席肯恩（Dan Caine）將軍在5月19日，甚至被迫中斷在布魯塞爾的北約（NATO）高層會議，急飛佛州坦帕市（Tampa）的美國中央司令部（US Central Command）總部，凸顯美國政府當時距離批准高風險地面行動僅一步之遙。對此，參謀首長聯席會議發言人拒絕評論。

肯恩隨後向川普簡報作戰選項。但幕僚嚴厲警告，此舉極易引發伊朗強烈軍事報復，不僅延長戰線，更會讓全球經濟陷入動盪。知情人士坦言，川普聽取警告後踩下煞車，他也憂心美軍恐面臨大量傷亡，並質疑美國人民是否會支持。

諷刺的是，美軍秘密規劃這場地面戰時，川普才屢次對外宣稱美伊即將達成開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）協議，並接近完成核計畫談判，更透露雙方很快就會簽約。

上個月美軍內部的激烈討論，暴露了美伊衝突差點走向毀滅性升級。一名消息人士直言，「風險真的太大，川普選擇不放行毫不意外。」

▲伊朗伊斯法罕（Esfahan）市郊鈾轉化設施。（圖／達志影像／美聯社）



德黑蘭備妥經濟「核選項」 擬封鎖紅海咽喉

與此同時，德黑蘭當局也沒坐以待斃。三名知情人士透露，伊朗正籌劃經濟上的「核選項」，一旦談判破裂、戰火重燃，伊朗將唆使葉門主要代理人「胡塞武裝組織」（Houthis）全面封鎖曼德海峽（Bab-al-Mandab strait）；在伊朗關閉荷莫茲海峽數月之際，曼德海峽是全球海運的絕對命脈。

情報警告，封鎖該海峽對全球經濟將是毀滅性打擊。情報顯示，胡塞組織雖未恢復對美歐船隻的大規模攻擊，但已放話以色列相關船隻皆為合法目標，若擴大攻擊範圍形同嚴重升級。伊朗至今按兵不動是怕破壞和平談判，但這無疑是一張隨時可打的王牌。

針對談判現狀，一名美國高層12日向CNN列出伊朗據稱已同意的條件，包含銷毀並移除核原料、拆除核計畫、開放荷莫茲海峽與停止金援恐怖代理人，隨後才能解除制裁。但伊朗國家媒體卻堅稱，絕不讓出荷莫茲海峽管理權，且協議前提是美國立刻解凍伊朗240億美元資金。

970磅武器級濃縮鈾深埋山底 專家認：清除難如登天

奪取或銷毀伊朗的高濃縮鈾，是川普至今未能達成的目標。目前伊朗最令美方戒備的，是多達970磅接近「武器等級」的濃縮鈾。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）警告，這批庫存足以讓伊朗製造多達10枚核彈。

消息人士透露，這批核原料分散在伊斯法罕（Isfahan）、納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）等地，全深埋在地下隧道。自2025年7月美以聯軍空襲後，伊朗便將國際核查人員拒之門外。這批核原料並未被毀，至今仍以氣態保存在地底。

▲伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲後的衛星影像。（圖／路透）



軍方評估，這項任務在特種部隊的風險等級落在「高至極端」，意味著即使成功也將付出慘重傷亡。要控制這批物資，美軍必須投入包含數百名特種作戰人員的大規模地面部隊。

一名消息人士直言，「要在那些隧道和桶子裡摸索難如登天。我們必須建立龐大兵力，基本上就是一場全面入侵。」美軍還須面對佈滿隧道的詭雷、地對空飛彈，及伊朗的大量無人機和彈道飛彈。

政府高層承認，如何安全移除極易燃的核原料在技術上是巨大難題。而川普11日在橢圓形辦公室被問及此話題時，對動武選項顯得嗤之以鼻，並親自證實了行動難度：「沒有人能接近它，因為它被深埋在整座大山底下。」