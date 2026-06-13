大馬兄弟牽新車5小時「對撞砂石車」6死1重傷　驚悚瞬間曝光

Family of Six Killed in Tragic Crash Hours After Collecting New SUV



A family of six has tragically lost their lives in a road accident in Malaysia just hours after collecting their brand-new vehicle from a dealership.



The victims had reportedly picked up their new Proton X50… pic.twitter.com/jaXFKgV2EH — Iamelizabeth (@elizabethblogng) June 11, 2026

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞亞羅士打（Alor Setar）日前發生一起休旅車對撞砂石車的驚悚事故，導致6人喪命，唯一倖存的3歲女童也身受重傷。據了解，車輛駕駛是21歲的舒克里（Ahmad Fahim Ah Ahmad Shukri），事發當日早上11時他們剛領到新車，沒想到大約5個小時後就發生事故。

▲這起車禍事故造成6人死亡，只有一名3歲女童倖存，但女童身受重傷，目前仍在醫院搶救。（示意圖／VCG，與本案無關。）

綜合馬國媒體《The Star》、《東方日報》報導，事故車輛Proton X50 SUV是駕駛的哥哥所有，事發當日（7日）全家人一起去牽新車，並由弟弟舒克里駕駛，沒想到卻在行經雙溪大年甘榜峇魯檳榔東海路時（大約下午3時），與一輛砂石車對撞，導致車上6人死亡，1人重傷。

家屬難過表示，7日早上11時舒克里他們去牽車，大家都很開心，還拍了新車的照片傳給家人看，他的兒子也說要一起去，結果卻在要去祭拜已故親人的路上遭遇死亡事故，「一切都變了樣」。

據了解，死者包含舒克里兄弟（兄27歲、弟21歲）、兄弟倆的母親（55歲）、哥哥的妻子（27歲）、親戚兒子（7歲），以及一名6個月大的嬰兒，唯一倖存者是一名3歲女童。

當地警方表示，舒克里的哥哥是一名警員，詳細的事故發生原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。