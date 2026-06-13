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美司法部准了！　派拉蒙「3.5兆天價」收購華納兄弟

▲▼華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）。（圖／路透）

▲華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部正式批准了「派拉蒙天舞」（Paramount Skydance）以1110億美元（約台幣3.5兆元）收購「華納兄弟探索」（Warner Bros. Discovery）的提案。這項決定不僅為這筆備受矚目的媒體併購案掃除了重大監管障礙，未來更將催生出一個擁有約2億訂閱用戶的超級串流巨頭。

打造2億訂閱帝國　好萊塢憂爆發裁員潮

根據Politico報導，司法部反托拉斯局（Antitrust Division）於12日宣布這項決定，為派拉蒙與這家擁有龐大影視工作室、CNN以及HBO Max的娛樂巨頭合併鋪平了道路。未來HBO Max預計將與Paramount+強強聯手，推出擁有約2億訂閱用戶的全新服務。

然而，這項徹底顛覆好萊塢生態、結合兩家歷史性競爭對手的合併案，也引發娛樂圈內部強烈反彈，許多人擔憂恐將引發大規模裁員潮。

歷經8個月審查「無條件過關」

獲准匿名討論敏感事務的知情人士透露，經過廣泛的審查，司法部官員認定這筆交易不會對市場競爭構成威脅，因此拒絕提出異議，且沒有要求派拉蒙進行任何資產剝離、行為補救措施或做出讓步。

反托拉斯局在聲明中指出，經過長達8個月的審查，調查人員審閱了超過200萬份文件、進行數小時取證聽證，並與各州檢察長密切合作後，「根據收集到的證據認定，這筆交易不太可能對市場競爭或美國消費者造成損害」，甚至可能藉由在串流、電視與電影領域創造出一個更強大的競爭對手，進一步提升競爭力。

派拉蒙發言人對此大表讚賞，強調公司現在的重心將放在火速完成交易上。

▲▼「派拉蒙天空之舞影業」（Paramount Skydance）。（圖／路透）

▲派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）。（圖／路透）

執行長親赴司法部拆彈　加州檢察長仍成變數

自從Netflix在短暫競標戰中退出後，這起合併案的關注度瞬間飆升。知情人士指出，派拉蒙執行長大衛‧艾里森（David Ellison）三週前親赴反托拉斯局，歷經2小時連番追問，成功釐清官員所有疑慮。值得一提的是，他的父親為甲骨文共同創辦人賴瑞·艾里森（Larry Ellison），也是總統川普的長期盟友。

不過，美國司法部放行不代表法律戰落幕。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室證實，加州司法部仍在調查此案，仍有提告攔阻的可能。派拉蒙法務長上月已致信敦促加州勿阻撓，強調這筆交易將擴大電影製作投資，並創造出能對抗Netflix的強大對手。

槓上Netflix！派拉蒙怒轟發動「焦土戰」

面對基層對裁員與權力集中的恐慌，派拉蒙營運長今年3月曾向分析師派發定心丸，預期交易完成三年內能創造逾60億美元的綜效，且大部分節約成本都不會動刀到人力上。

事實上，在拍板定案前，華盛頓早已展開激烈的遊說大戰。本週派拉蒙甚至公開指控Netflix發動「焦土戰」，聲稱這家串流巨頭煽動卡車司機工會等團體反對，企圖搞砸這筆交易。

Netflix則火速反擊這項指控「荒謬至極」，凸顯出雙方在決策前夕異常公開且充滿火藥味的激烈鬥爭。

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