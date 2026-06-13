黃仁勳揭「500萬救命錢」關鍵人物　沒他就沒NVIDIA

記者葉國吏／綜合報導

科技巨頭輝達（NVIDIA）如今身價如日中天，不過近日在網路流傳一段創辦人兼執行長黃仁勳透露過去瀕臨破產階段，若沒有日本遊戲大廠SEGA（世嘉）當年的傳奇博弈，就沒有今日的輝達。

IG帳號「晴天兄弟 sunluckbros」釋出黃仁勳影片，黃仁勳回憶他33歲時，當時輝達正承接SEGA新世代遊戲主機Dreamcast的顯示晶片研發合約。但在開發過程中，團隊發現自身承諾的技術根本行不通，且市場上眾多競爭對手都已走向正確的技術路線，讓公司陷入極可能破產的絕境。

▲黃仁勳2023年出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

誠實認錯大膽求生

面對巨大危機，黃仁勳親自找到當時的SEGA負責人，誠實說明技術失敗的原因，並主動提出解約，建議對方找別的合作夥伴，不要繼續執行合約浪費資金。

不過，黃仁勳隨後直接請求對方將合約最後一筆價值500萬美元的尾款，改以「股權投資」的方式交給輝達。當時SEGA社長直言就算給了這筆錢，輝達倒閉的機率依舊極高。

絕境逆襲成科技佳話

黃仁勳在訪談中笑稱，以當時的勝率計算回報率根本是零，如果他是坐在對方的職位上絕對不會答應。但他真誠告白對方如果不投資，輝達就只能倒閉，這番推心置腹的話語最終觸動了SEGA社長，奇蹟似地答應了這筆救命錢。

正是靠著這筆500萬美元，輝達得以維持營運並成功研發出奠定霸主地位的RIVA 128晶片。黃仁勳感嘆，雖然SEGA後來因自身營運調整未能長期持有股權，但若以輝達如今的超然市值推算，如果對方當時保留了那筆股份，在今天價值大概會高達一兆美元。

黃仁勳在2023年於台大畢業典禮致詞時也曾提過這段故事，黃仁勳在致詞中分享了NVIDIA曾經遇到的3個故事。首先，在NVIDIA第一個應用，是為個人電腦遊戲開發的3D圖形，當時發明了一種非傳統的3D方法，成本相對低廉，也贏得了與SEGA的合約，在經過一年的開發，公司卻突然發現架構錯誤，但若不完成合約就會破產。因此，黃仁勳聯繫了SEGA的CEO，直接向對方說明遇到的難關；同時也尷尬的提出「需要SEGA全額支付」的要求，以避免NVIDIA破產。

不過，讓黃仁勳驚訝的是，SEGA的CEO同意了他的請求。對方的理解和慷慨，也讓黃仁勳因此有了轉機，成功拯救公司。他強調「面對我們的錯誤，以謙卑的態度求助」可以說是拯救NVIDIA的關鍵，而這些特質「對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說是最難的。」