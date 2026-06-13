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SpaceX上市恐殺全美散戶　諾貝爾獎得主嗆馬斯克「人形龐氏騙局」

▲▼諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市，估值直逼1.77兆美元。然而，這個天文數字真的合理嗎？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）撰文，狠嗆馬斯克根本是個「會走路的人形龐氏騙局」，痛批這場由馬斯克與華爾街盟友聯手主導的空殼遊戲，最終必定走向崩盤，而全美無數的無辜散戶投資人將被迫跟著陪葬。

畫大餅的天才？馬斯克「未來願景」全落空

克魯曼在文中指出，投資人或許對馬斯克的科技帝國懷抱著美好的願景，「想像自己搭乘無聊公司（Boring Company）挖出隧道的超級高鐵（Hyperloop），接著透過腦神經植入裝置（Neuralink）叫來一輛全自動駕駛的特斯拉（Tesla）計程車，並在車上滑著手機，閱讀從火星殖民地傳來的最新新聞。」

但克魯曼直言，這一切「純屬幻想」，因為這些產品根本不存在。目前沒有任何可運作的超級高鐵，無聊公司也沒挖出商業隧道；特斯拉雖然在德州奧斯汀有幾輛自駕計程車，但離「全自駕」還差得遠；而號稱腦機介面先驅的神經連接公司，也僅在少數病患身上測試過，就沒有下文了。

至於火星殖民？在可見的未來裡，根本看不到任何載人上火星的指望。然而，馬斯克過去十年來卻頻頻向大眾誇口，保證這些服務最晚在2025年就能問世。

華爾街力挺的「真人龐氏騙局」

不可否認，特斯拉確實在電動車領域搶得先機，星鏈（Starlink）也是一項極具價值的成功事業。但克魯曼犀利指出，光靠這些成就不足以讓馬斯克成為世界首富。

他之所以富可敵國，其實是建立在一種「自我實現的信仰」上，投資人盲目相信馬斯克是聰明絕頂的天才，瘋狂買進他旗下公司的股票，讓公司估值水漲船高，進而再把馬斯克捧上神壇。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市，估值直逼1.77兆美元。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市。（圖／達志影像／美聯社）

克魯曼表示，對於這種「靠成功表象不斷吸引新投資人加入」的企業，金融界有個專有名詞，就叫「龐氏騙局」（Ponzi Scheme），而馬斯克本人基本上就是個「真人龐氏騙局」。

SpaceX如火如荼的首次公開發行（IPO），更讓外界看清馬斯克最厲害的技能根本不是開發未來產品，而是他玩弄金融「空殼遊戲」（shell game）的手腕，以及利用內部關係、特別是對川普2.0政府影響力的能耐。

找川普當靠山　推特爛帳靠SpaceX解套

回顧2022年，馬斯克為收購推特（後更名為X），向投資銀行借了130億美元。銀行原打算將債務轉手賣給投資人，不料馬斯克接手後，把X搞成極端右翼、友善納粹的網路糞坑，嚇跑一票廣告主，徹底砸了X的商業模式。到了2024年夏天，X的估值已經腰斬，銀行若認賠殺出，每1美元就得慘虧40美分，只好被迫把這筆爛帳死抱在手上。

然而，2024年川普勝選與AI熱潮的興起，意外幫銀行和馬斯克解了套。為討好川普與馬斯克，廣告主開始回流X；2025年3月，馬斯克更趁著AI熱度，將新成立的xAI與X合併，企圖撐起X的估值與個人資產負債表。

尷尬的是，xAI旗下的模型Grok不僅效能遠不如對手，還常常噴出種族歧視言論，自稱「機甲希特勒」，連川普政府想施壓五角大廈等機關採用都沒人買單。

眼看這招不通，馬斯克只好如法炮製，為了拯救xAI，現在又把它塞進至少還有「星鏈」在賺錢的SpaceX裡。

▲▼馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）

華爾街「開綠燈」改規則　無辜散戶被迫買單

SpaceX於12日在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。這家去年營收僅187億美元且還在虧損的公司，估值竟被炒到驚人的1.77兆美元。克魯曼質疑，這場IPO的前提，根本是建立在散戶盲目相信自己買的是「馬斯克天才股份」，而非出於理性的商業評估。

更令人毛骨悚然的是，馬斯克在華爾街的盟友們為了讓這場騙局繼續，竟開始擅改遊戲規則。那斯達克100指數與富時羅素（FTSE Russell）近期雙雙修改規定，打破過往「IPO後至少等待一年」的慣例，讓SpaceX能幾乎立刻被納入指數中（僅標普500指數抗拒壓力維持原規）。

這意味著什麼？克魯曼警告，這場「巨大的真人龐氏騙局」終將崩塌。但與傳統龐氏騙局不同的是，這次的受害者不是自願參與的賭徒，而是千千萬萬的美國平民。

全美有超過一半的家庭投資共同基金，而高達52%的共同基金資產與指數型基金綁定。只要SpaceX被納入指數，這些基金就「必須」買進。

換句話說，在華爾街與馬斯克的勾結、以及川普政府的默許下，無數的小蝦米散戶已經在不知不覺中被拖下水，成為驅動這台吸金巨獸的燃料。而在川普治下的美國，這一切似乎已經見怪不怪了。

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