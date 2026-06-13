日實習醫偷拍剖腹產孕婦辯「為了學習」　自曝破百人受害

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名26歲前實習醫師A男被指控，涉嫌在2025年8月於滋賀縣某醫院實習時，透過手錶上的針孔偷拍一名即將剖腹產的孕婦，卻瞎扯是為了學習才會這樣做；2026年2月他又被抓包在大阪市偷拍女高中生裙底未遂，當場遭逮。大阪警方表示，A男自稱偷拍超過百人，但目前可確認的受害者僅1人，案件已依法送辦並建請嚴正處分。

▲A男曾在實習時偷拍即將剖腹產的孕婦。（示意圖／VCG，與本案無關。）

根據日媒《朝日新聞社》報導，A男先前在滋賀縣某綜合醫院實習，2025年8月卻利用職務之便，透過手錶上的針孔偷拍一名已經完成麻醉即將剖腹生產的孕婦。辦案人員透露，A男坦承偷拍孕婦，但辯稱「只是出於成為醫師的學習目的」才會這樣做。

A男實習過的綜合醫院事後發布聲明強調，A男是在2024年4月開始於院內實習，並於2026年3月離職。

大阪警方表示，除了孕婦的案件之外，A男今年2月涉嫌在大阪市某商場偷拍女高中生裙底，但並未成功，當場遭警方逮捕。A男落網之後同樣坦承犯行，並供稱是因為看到符合自己喜好的女性臀部及大腿，才會偷拍尋求刺激。

警方表示，後續調查中一共查獲3部針孔裝置，雖然A男自稱偷拍人數超過100人，但現有證據僅能確認他曾偷拍孕婦，此案已依法送交檢方處理，並建請嚴正處分。