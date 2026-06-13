專家拆解「川普手機」傻眼！　證實幾乎是金殼版HTC U24 Pro

▲主打「在美國設計與製造」的專屬金色手機T1於上個月陸續出貨。（圖／翻攝自Trump Mobile）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）家族企業進軍電信業，去年大張旗鼓推出全新服務Trump Mobile，其中主打「在美國設計與製造」的專屬金色手機T1於上個月陸續出貨。不過，隨著實機送到科技專家手中，這個美國夢卻被打上了大問號。知名維修網站iFixit將T1實機拆解後驚訝地發現，這支充滿話題性的手機，骨子裡根本就是微調版的HTC U24 Pro。

斷層掃描露餡 主機板竟能完美互換

綜合Yahoo Tech與NBC News報導，許多媒體與評測人員收到延宕多時的T1手機後，立刻察覺其外觀與台灣品牌宏達電（HTC）的現有機型有著極高的相似度。為了尋求真相，iFixit團隊透過電腦斷層掃描將T1與HTC U24 Pro進行精密比對，結果顯示兩者的內部結構幾乎是一個模子刻出來的。

經實際拆解證實，兩款設備皆搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 7 Gen 3處理器，其他核心零組件也如出一轍。更誇張的是，兩者硬體相似程度之高，讓iFixit團隊成功將HTC的主機板無縫移植到T1的招牌金色機殼內，且能完全正常開機運作。

We tore down the "assembled in America" Trump phone, X-rayed it, and conducted a technical analysis.



It is nearly identical to the HTC U24 Pro, which is made by a Taiwanese company with Chinese parts.



Read the full analysis here:https://t.co/YJyk8nG6Qg pic.twitter.com/BBlIJG9BdO — Ben Goggin (@BenjaminGoggin) June 11, 2026

兩者僅有極少數的微小差異，例如T1的電池容量稍微加大、喇叭開孔圖案不同；另外在供應商選擇上，T1採用了美光（Micron）的儲存晶片與記憶體（HTC則為SK海力士），相機閃光燈位置也因為內部的軟排線加長而有些微調整。

說好的美國製造？ 產地標示已悄悄改口

T1手機在發表初期的最大賣點，莫過於官方強力宣傳的「美國製造」，但這項承諾顯然已經悄悄轉彎。外界發現，官網上關於美國設計與製造的文宣字眼已被默默移除；取而代之的是，如今T1的包裝盒上僅印著退一步的標語「自豪地在美國組裝」（Proudly assembled in the USA）。

針對這項改變，iFixit團隊研判，Trump Mobile的生產模式極有可能是從海外進口已經預先組裝好的螢幕面板與機殼半成品，最後再運回美國本土，由當地產線完成剩餘零件的拼裝作業。

專家打臉：實質上就是中國設計製造

科技媒體Engadget進一步指出，這支定價499美元（約新台幣1萬5800元）的T1手機，除了電池產地標示為菲律賓之外，絕大多數的內部關鍵零組件其實全都來自中國。

iFixit對此做出總結推斷，考量到Trump Mobile僅是一個剛成立不久的新品牌，不僅產量有限，定價又跟HTC U24 Pro落在同一區間，「T1唯一合理的出生地，就是那些早就具備這款手機現成模具與生產線的代工廠」。

iFixit更在報告中直言不諱地表示，經過一番檢驗，T1實際上就是一款「在中國設計、在中國製造，且絕大多數零組件來自中國」的產品。截至目前為止，Trump Mobile尚未對相關外媒的拆解報告與評論做出任何回應。