　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

專家拆解「川普手機」傻眼！　證實幾乎是金殼版HTC U24 Pro

▲▼拼得過iPhone？川普集團謀推「川普手機」　售價1.4萬強調美國製造。（圖／翻攝自Trump Mobile）

▲主打「在美國設計與製造」的專屬金色手機T1於上個月陸續出貨。（圖／翻攝自Trump Mobile）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）家族企業進軍電信業，去年大張旗鼓推出全新服務Trump Mobile，其中主打「在美國設計與製造」的專屬金色手機T1於上個月陸續出貨。不過，隨著實機送到科技專家手中，這個美國夢卻被打上了大問號。知名維修網站iFixit將T1實機拆解後驚訝地發現，這支充滿話題性的手機，骨子裡根本就是微調版的HTC U24 Pro。

斷層掃描露餡　主機板竟能完美互換

綜合Yahoo Tech與NBC News報導，許多媒體與評測人員收到延宕多時的T1手機後，立刻察覺其外觀與台灣品牌宏達電（HTC）的現有機型有著極高的相似度。為了尋求真相，iFixit團隊透過電腦斷層掃描將T1與HTC U24 Pro進行精密比對，結果顯示兩者的內部結構幾乎是一個模子刻出來的。

經實際拆解證實，兩款設備皆搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 7 Gen 3處理器，其他核心零組件也如出一轍。更誇張的是，兩者硬體相似程度之高，讓iFixit團隊成功將HTC的主機板無縫移植到T1的招牌金色機殼內，且能完全正常開機運作。

兩者僅有極少數的微小差異，例如T1的電池容量稍微加大、喇叭開孔圖案不同；另外在供應商選擇上，T1採用了美光（Micron）的儲存晶片與記憶體（HTC則為SK海力士），相機閃光燈位置也因為內部的軟排線加長而有些微調整。

說好的美國製造？　產地標示已悄悄改口

T1手機在發表初期的最大賣點，莫過於官方強力宣傳的「美國製造」，但這項承諾顯然已經悄悄轉彎。外界發現，官網上關於美國設計與製造的文宣字眼已被默默移除；取而代之的是，如今T1的包裝盒上僅印著退一步的標語「自豪地在美國組裝」（Proudly assembled in the USA）。

針對這項改變，iFixit團隊研判，Trump Mobile的生產模式極有可能是從海外進口已經預先組裝好的螢幕面板與機殼半成品，最後再運回美國本土，由當地產線完成剩餘零件的拼裝作業。

專家打臉：實質上就是中國設計製造

科技媒體Engadget進一步指出，這支定價499美元（約新台幣1萬5800元）的T1手機，除了電池產地標示為菲律賓之外，絕大多數的內部關鍵零組件其實全都來自中國。

iFixit對此做出總結推斷，考量到Trump Mobile僅是一個剛成立不久的新品牌，不僅產量有限，定價又跟HTC U24 Pro落在同一區間，「T1唯一合理的出生地，就是那些早就具備這款手機現成模具與生產線的代工廠」。

iFixit更在報告中直言不諱地表示，經過一番檢驗，T1實際上就是一款「在中國設計、在中國製造，且絕大多數零組件來自中國」的產品。截至目前為止，Trump Mobile尚未對相關外媒的拆解報告與評論做出任何回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 3454 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛產後首亮相　首談出軌再婚「不敢出門」
佐佐木朗希突崩盤遭換下　寫旅美最慘紀錄
大同案重大轉折　監院：鄭文逸判囚「不白之冤」院檢應研議平反
40年奪30條人命　「猛鬼大樓」都更有望
快訊／萬巒民宅突竄火舌　男慘燒成焦屍
台灣「出梅」時間點曝　專家：準備進入颱風季
快訊／川普下令擊殺「阿拉瓜火車」頭目！　畫面曝光
慘了！內馬爾傷未癒首戰缺陣　最新狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台男在泰國「人間蒸發」！遭騙光積蓄+黑心小黃洗劫　友急尋人

外媒：美軍擬派「地面部隊」奪伊朗濃縮鈾　川普憂引發大戰喊卡

快訊／川普下令擊殺跨國黑幫「阿拉瓜火車」頭目！　畫面曝光

大馬兄弟牽新車5小時「對撞砂石車」6死1重傷　驚悚瞬間曝光

為追牛郎砸光人生！日女勒斃社長搶錢還債　檢求處無期徒刑

美司法部准了！　派拉蒙「3.5兆天價」收購華納兄弟

黃仁勳揭「500萬救命錢」關鍵人物　沒他就沒NVIDIA

SpaceX上市恐殺全美散戶　諾貝爾獎得主嗆馬斯克「人形龐氏騙局」

日實習醫偷拍剖腹產孕婦辯「為了學習」　自曝破百人受害

專家拆解「川普手機」傻眼！　證實幾乎是金殼版HTC U24 Pro

桃園毒駕3死毒蟲正臉曝！一頭藍髮賣車…「奪命Fit」也入鏡

警匪追逐畫面曝光！桃園毒駕男「9闖紅燈」瘋狂蛇行　撞2行人釀3死

泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

鎖定川普？華府草坪驚見「神祕數字8647」　現場緊急封鎖調查

毒駕拒檢狂飆奪3命　藍髮惡男正臉曝光　8年荒唐毒史曝光！　3個月前才獲輕判

孫易磊一軍首勝「一吐怨氣」！　感謝父母與台灣球迷：希望值回票價

逆轉無保請回！毒駕男撞警逍遙9天改裁收押　斷腿所長心累發聲

對伊朗「強力打擊」5小時喊卡！川普：美伊最快週末達成偉大協議

通姦除罪化！為何徵信社業績逆勢狂漲 徵信新模式全面大揭秘｜徵信社阿宅 謝智博｜徵信社偵探｜《我在案發現場》

孫興慜退場換他當英雄！　替補奇兵吳賢揆建功...韓國2比1氣走捷克

台男在泰國「人間蒸發」！遭騙光積蓄+黑心小黃洗劫　友急尋人

外媒：美軍擬派「地面部隊」奪伊朗濃縮鈾　川普憂引發大戰喊卡

快訊／川普下令擊殺跨國黑幫「阿拉瓜火車」頭目！　畫面曝光

大馬兄弟牽新車5小時「對撞砂石車」6死1重傷　驚悚瞬間曝光

為追牛郎砸光人生！日女勒斃社長搶錢還債　檢求處無期徒刑

美司法部准了！　派拉蒙「3.5兆天價」收購華納兄弟

黃仁勳揭「500萬救命錢」關鍵人物　沒他就沒NVIDIA

SpaceX上市恐殺全美散戶　諾貝爾獎得主嗆馬斯克「人形龐氏騙局」

日實習醫偷拍剖腹產孕婦辯「為了學習」　自曝破百人受害

專家拆解「川普手機」傻眼！　證實幾乎是金殼版HTC U24 Pro

168.1公里再破紀錄！釀酒人火球男15K準完全比賽　94球完封費城人

怪物來了！岡本和真特大轟炸上500 Level　葛雷諾抱頭驚呆

中船首度侵擾太平島禁止水域　外交部轟：調站國際秩序違法行徑

TOYOTA新7人座MPV開賣「新台幣132萬」！台灣多花100萬才能買

C羅踢90分鐘燒1400大卡　名醫曝世足球員為何常抽筋倒地

太狂！阿爾瓦雷茲首局雙響含滿貫　單局6打點破隊史

民國38年創立花生醬老店！深藏基隆住宅區　只用一張MENU當招牌

福原愛產後首亮相！　首談出軌再婚「被網暴到不敢出門！」

4大「魔王級APP」被點名！他喊：整天不點開算勇者　大票舉白旗

狂喊眼睛痛！國小弟「一句話救了自己」　醫曝恐怖後果：角膜潰爛

【狗狗牛】牛牛眼神攻勢狂盯飼主 討摸摸撒嬌還會當跟屁蟲

國際熱門新聞

丈夫想帶小三來台　日人妻開直播式抓姦

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

全球首位「兆萬富翁」誕生！　昔日一句話自嘲：對方一定瘋了

伊朗突曝和平協議條款　川普轟說謊

SpaceX上市　諾獎得主嗆馬斯克：龐氏騙局

即／川普下令擊殺「阿拉瓜火車」頭目　畫面曝

黃仁勳揭「500萬救命錢」關鍵人物　沒他就沒NVIDIA

川普改口證實「伊朗協議」　宣布全面停戰

外媒：川普「生日當天」簽美伊和平備忘錄

SpaceX勁揚19.22％、收160.95美元　成全球第六大公司

輝達「黃仁勳影片」賀SpaceX　馬斯克轉發：期待合作

2登山客撿到「中歐最偉大寶藏」　爽領1756萬獎金

東京2男1女「啪啪直播」大戰200女

更多熱門

相關新聞

外媒：川普「生日當天」簽美伊和平備忘錄

外媒：川普「生日當天」簽美伊和平備忘錄

據最新進度指出，美軍已派出4架超大型的「全球霸主」C-17軍用運輸機飛往瑞士首都日內瓦。消息人士透露，終止美伊戰爭的諒解備忘錄最快將於明（14）日簽署，而這天剛好是川普的80歲大壽，他也大方公開自己的生日願望正是「世界和平」。

嫌票太貴？川普不出席美國開幕戰

嫌票太貴？川普不出席美國開幕戰

美伊和平協議接近完成　美官員：8成把握近日簽署

美伊和平協議接近完成　美官員：8成把握近日簽署

伊朗突曝和平協議條款　川普轟說謊

伊朗突曝和平協議條款　川普轟說謊

戰火煉成的伊斯蘭共和國　伊朗如何重塑中東

戰火煉成的伊斯蘭共和國　伊朗如何重塑中東

關鍵字：

川普Trump Mobile川普手機T1HTC

讀者迴響

熱門新聞

台中女借10萬遭性侵！借據驚見「變態肉償條款」惡男判10年賠百萬

牌照稅新制上路大鬆綁！財政部放寬免稅資格

嘉義監獄酒駕男遭獄友「高舉重摔」！　顱內出血送醫不治

人妻玩電競遇小鮮肉實況主擦出火花

愛愛結束「男生進浴室檢查」　女友見下一幕爆氣

21歲女優獨旅紐西蘭遭遣返：出國賣春的都被抓吧

塑膠防漏卡扣別丟！大票狂分享「神用途」

新竹校門前毒駕撞死人　重判12年7月定讞

門前還有保時捷！張紘愷家屬盼別讓90歲阿公知道孫死訊

SpaceX飆漲22％　市值突破2兆美元！

丈夫想帶小三來台　日人妻開直播式抓姦

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

傅子純罕見鬆口「醉後求婚」　想婚原因竟殘酷成真

獨／「摸司機內褲」妹子清醒後和解　但1原因無法撤告

更多

最夯影音

更多
桃園毒駕3死毒蟲正臉曝！一頭藍髮賣車…「奪命Fit」也入鏡

桃園毒駕3死毒蟲正臉曝！一頭藍髮賣車…「奪命Fit」也入鏡
警匪追逐畫面曝光！桃園毒駕男「9闖紅燈」瘋狂蛇行　撞2行人釀3死

警匪追逐畫面曝光！桃園毒駕男「9闖紅燈」瘋狂蛇行　撞2行人釀3死

泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

鎖定川普？華府草坪驚見「神祕數字8647」　現場緊急封鎖調查

鎖定川普？華府草坪驚見「神祕數字8647」　現場緊急封鎖調查

毒駕拒檢狂飆奪3命　藍髮惡男正臉曝光　8年荒唐毒史曝光！　3個月前才獲輕判

毒駕拒檢狂飆奪3命　藍髮惡男正臉曝光　8年荒唐毒史曝光！　3個月前才獲輕判

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面