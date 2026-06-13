80歲大禮！　外媒曝：川普「生日當天」簽美伊和平備忘錄

▲美國總統川普將迎80歲大壽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

據最新進度指出，美軍已派出4架超大型的「全球霸主」C-17軍用運輸機飛往瑞士首都日內瓦。消息人士透露，終止美伊戰爭的諒解備忘錄最快將於明（14）日簽署，而這天剛好是川普的80歲大壽，他也大方公開自己的生日願望正是「世界和平」。

范斯啟程赴日內瓦 「伊斯蘭瑪巴德宣言」進入倒數

綜合外媒報導，這場簽署儀式極有可能在瑞士日內瓦登場，因為川普與美國代表團下週剛好要在鄰近的法國參加G7峰會。

據悉，協議文本目標在14日前完成最後修訂，屆時將由美國副總統范斯（J.D. Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）共同簽署。

為了肯定巴基斯坦在居中協調所扮演的關鍵角色，這份備忘錄目前被稱為「伊斯蘭瑪巴德宣言」（Islamabad declaration）。一旦正式簽署，將象徵美伊外交談判邁入「第二階段」，後續官員們就會著手落實備忘錄內容。

川普喜迎80大壽：我要世界和平

本月14日即將邁入80歲的川普，10日在白宮橢圓形辦公室受訪時，被問到除了中東和平之外有什麼生日願望，他稍微停頓後回應，「這個嘛，我的格局會再大一點……世界和平，可以吧？中東？當然。是整個世界的和平。」

事實上，川普昨（12）日才在白宮對記者開心宣布，「我們剛達成很棒的伊朗戰爭解決方案。」他也表示，由於協議已經準備就緒，他已親自下令取消對伊朗的新一輪空襲行動。

協議內幕曝光！ 美撤軍還要賠3000億

不過，攤開雙方官員透露的協議條款，伊朗這次似乎大豐收，核心訴求幾乎全數過關。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與多名高層人士指出，草案內容不僅免除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資產，伊朗更堅持協議必須包含終結黎巴嫩衝突在內的「所有戰線」全面停火。

在最受關注的荷莫茲海峽方面，雖然美國成功爭取到重新開放水道並解除港口封鎖，但伊朗也踩硬底線，明言該水道不會恢復戰前的運作模式，未來不再收取「過路費」，而是改收「服務費」。

更驚人的是，伊朗《梅爾通訊社》爆料，美國在條款中作出了重大讓步，不但承諾撤離部署在伊朗周邊的美軍，報導更直指，「美國及其盟邦必須提出價值至少3000億美元的伊朗重建計畫。」

截至目前，美國方面尚未對此作出回應。

核武議題留待後續 將啟動60天技術談判

針對華府最在意的核子議題，目前雙方同意將在此次備忘錄簽署後，啟動為期60天的「技術性」談判。

美國高層官員透露，伊朗已承諾「無限期絕不取得或發展核武」，未來的目標是拆除伊朗核子計畫，並由美方取得濃縮核原料。但對於如何移除庫存的高濃縮鈾，技術細節仍待下一輪會談商榷。

此外，對於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是否已親自點頭批准協議，美方官員則是避而不答，僅強調若伊朗願意遵守框架協議的各項規定，就能擺脫多年來承受的龐大經濟壓力。