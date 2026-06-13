日航又爆違規飲酒！害航班「延誤40分鐘」　政府震怒警告

▲日本航空屢傳機組員飲酒延誤航班的情況。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本航空2名日航空服員在今年5月時，無視規定於值勤前12小時內喝酒，更扯的是其中一人還是主管階級。兩人為了躲避酒測刻意拖延時間，導致一架從廣島飛往羽田的班機延誤逾40分鐘。日本國土交通省今（12）日對此發布嚴重警告，痛批日航內部管理失靈，並要求必須在期限內提出改善方案。

主管帶頭知法犯法 扯謊企圖掩蓋真相

根據NHK報導，這起離譜事件發生在5月23日，兩名原本負責廣島飛往東京羽田班機的空服員，無視民航法規與公司內部準則，在規定禁止飲酒的「值勤前12小時內」幾杯黃湯下肚。

日本國土交通省的處分報告中毫不留情地指出，肇事兩人中有一名是主管。該名主管為了讓體內酒精代謝掉、降低酒測數值，竟然把原本規定要在離開住宿處前就該做完的行前酒測，硬是推遲到抵達機場後才實施。

不僅如此，這兩人在面對公司內部調查時，甚至口徑一致地給出虛假證詞。當局據此認定，這些行為明顯就是「有意隱瞞值勤前一日違反規定飲酒的事實」。

內部安全機制失靈 當局限期改善

處分書中也進一步點出日航在管理上的巨大漏洞。事實上，當時同班機的其他空服員早就察覺異狀，並多次提醒該名主管必須進行內部行前檢查，但日航的組織體系卻完全在狀況外，無法及時攔截並判斷這名主管到底適不適合上機值勤。

國土交通省重話痛批，這顯示日航的安全管理系統根本沒有發揮應有的作用，直言「日航的安全意識至今仍未徹底落實到每位員工身上」。為此，當局除了祭出嚴重警告處分，也下達最後通牒，要求日航必須在7月17日以前交出防範類似事件再度發生的具體對策。

黑歷史連環爆 37名高層連坐扣薪

這已經不是日航第一次因為「酒」而重創形象。就在去年，日航才發生過國際線機長違規飲酒導致出發班機大延誤的事件，當時同樣吃上國土交通省的嚴重警告，如今卻又重蹈覆轍。

針對此次風波，日航迅速做出懲處，除了將帶頭違規的主管直接開除、另一名空服員予以停職處分外，全公司共37名董事也將面臨減薪的連坐處分。

日航也對外發表聲明坦承，「儘管我們先前已因屢次發生飲酒事件，持續推動防範措施，卻依然發生了這樣的事件，我們深感事態嚴重，並致上最深切的歉意。」