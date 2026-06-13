川普又TACO！改口證實「伊朗協議」　宣布全面停戰

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

中東局勢迎來重大外交突破。根據伊朗媒體最新報導，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於12日透露，伊朗與美國雙方正進行的諒解備忘錄（MoU）談判已進入尾聲，預計在未來幾天內就會簽署。美國總統川普也再度「TACO」證實發文宣布停戰。

阿拉格齊在當晚的電視節目中，首度詳實披露了正在磋商中的伊美諒解備忘錄草案內容。其中最受外界矚目的，便是美方在備忘錄中承諾「不發動戰爭」，同時也不會使用任何武力威脅手段。兩國未來將彼此尊重國家主權，並遵循互不干涉內政的原則。

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

談判承諾所有戰線止戰

這份關鍵協議不僅攸關美伊兩國，更波及整體中東局勢。阿拉格齊明確指出，該諒解備忘錄草案規定的內容，涵蓋了在「所有戰線」全面止戰，這其中也包含了情勢動盪的黎巴嫩境內戰線。他並在節目中強硬強調，德黑蘭當局絕對不會讓黎巴嫩孤立無援。

至於圍繞國際能源命脈的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗仍堅持強硬立場。阿拉格齊明確宣告，荷姆茲海峽的主權屬於伊朗和阿曼，且海峽未來的管理模式「不會恢復到戰前狀態」，未來相關通過的船舶服務將會開始收取費用。

對此美國總統川普發文「鑑於與伊朗伊斯蘭共和國的諮詢已提交至伊朗最高領導層並獲得批准，我作為美國總統，已取消原定於今晚對伊朗的空襲和轟炸。包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等在內的所有相關方，均已在概念和細節上批准了諮詢結果和最終條款。海上封鎖將繼續有效，直到協議最終簽署——簽署時間和地點將另行通知。」

不過川普其實在12日晚間發文駁斥伊朗的公告，發文痛批「伊朗向媒體洩露的協議條件，跟雙方以書面形式同意的條款毫無關係，他們所說的一切，包含那份軟弱且可悲、宣稱已達成協議的聲明，都與事實完全不符，這些人極度不講信譽，在他們身上，根本不存在所謂的誠信談判，真是令人難以置信」。不過4小時後川普又改口證明伊朗的說法。