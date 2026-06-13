伊朗外長：備忘錄幾天內簽署　荷莫茲海峽將收費

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

中東局勢迎來重大外交突破。根據伊朗媒體最新報導，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於12日透露，伊朗與美國雙方正進行的諒解備忘錄（MoU）談判已進入尾聲，預計在未來幾天內就會簽署。不過大家關心的荷莫茲海峽未來，阿拉格齊明確告知未來將會收取相關費用。

阿拉格齊在當晚的電視節目中，首度詳實披露了正在磋商中的伊美諒解備忘錄草案內容。其中最受外界矚目的，便是美方在備忘錄中承諾「不發動戰爭」，同時也不會使用任何武力威脅手段。兩國未來將彼此尊重國家主權，並遵循互不干涉內政的原則。

談判承諾所有戰線止戰

這份關鍵協議不僅攸關美伊兩國，更波及整體中東局勢。阿拉格齊明確指出，該諒解備忘錄草案規定的內容，涵蓋了在「所有戰線」全面止戰，這其中也包含了情勢動盪的黎巴嫩境內戰線。他並在節目中強硬強調，德黑蘭當局絕對不會讓黎巴嫩孤立無援。

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

至於外界高度關切的核問題，阿拉格齊也給出了具體解決方向。他直言，對於德黑蘭而言，處置境內高濃縮鈾庫存的唯一且最優方案，就是將相關敏感核材料進行「降純稀釋」，此一表態被視為釋出極大善意。

海峽管理不回戰前狀態

然而，圍繞國際能源命脈的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗仍堅持強硬立場。阿拉格齊明確宣告，荷姆茲海峽的主權屬於伊朗和阿曼，且海峽未來的管理模式「不會恢復到戰前狀態」，未來相關通過的船舶服務將會開始收取費用。

這場牽動全球政治與能源市場的歷史性談判，隨著備忘錄細節的曝光，已看見和平曙光。雖然海峽通行費與主權界定仍有待觀察，但美方承諾不發戰、區域全面止戰以及核材料稀釋等共識，無疑為脆弱的中東和平注入了一劑強心針。